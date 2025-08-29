Ciudadanos Descargando la colección de autos Ahmad Sahroni: Dream Garage

Yakarta, Viva – Ahmad Sahroni Conocido como político y empresario que está adjunto al mundo automotriz. Su apodo como «Crazy Rich Tanjung Priok» ha sido adjunto debido a la colección de vehículos de lujo que tiene.

Leer también: ¡El peaje en la ciudad está paralizado! La demostración de masa del DPR arroja piedra, quema neumáticos, a la policía



Más tarde, el nombre Sahroni regresó a la atención pública. Esto es después de su declaración que responde al discurso de la disolución. RPD Viral en las redes sociales, donde mencionó que era excesivo, incluso llamando a los partidarios del discurso como «tontos en todo el mundo».

Aunque la controversia, el otro lado de la vida de Sahroni es la atención de los ciudadanos. Un video que muestra contenido cochera La casa fue ampliamente discutida hasta que se llamó el «Garaje de ensueño».

Leer también: Después de que los trabajadores regresaron, los estudiantes comenzaron a sentarse con el DPR: la oración de calor resonó



Desde la carga de hilos propiedad de @TjahjaguawanA juzgar por Viva Automotive el viernes 29 de agosto de 2025, parece que Tesla Cybertruck Gray que es futurista de pie en el garaje. Justo al lado de él, hay un sedán eléctrico negro de agua lúcida, dos modernos símbolos de automóviles eléctricos estadounidenses.

Leer también: Dijo el parlamento de Iqbal Sindir: monta la asignación a voluntad, los salarios laborales se elevaron la mitad de la muerte



En el lado medio, hay un BMW i8 blanco que agrega una impresión elegante. Sahroni también elevó el Honda Civic EF/EG Light Brown, un automóvil viejo que lleva una sensación clásica entre las hileras de vehículos de lujo.

Sin olvidar, Bac Mono Black-amarillo, Ford Mustang Gt Black Striped, a Ford GT Blue White rayado con su colección Sport. Estos autos muestran el alto sabor de Sahroni en el rendimiento y la estética.

En cuanto a los fanáticos clásicos, Sahroni tiene cuatro variantes de finca Mercedes-Benz W124-Black y White, así como sedanes en blanco y negro. Esta colección está cada vez más completa con Shelby Cobra Biru, Mercedes-Benz 190 SL Roadster Light Blue, a Volkswagen tipo 2 en blanco y negro.

La recolección de motocicletas no es menos lujosa. Desde Ducati 1199 Panigale Merah-White, Honda Gold Wing, hasta una fila de colorida Vespa, todos agregaron la imagen de Sahroni como un verdadero amante automotriz.