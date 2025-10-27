Ciudadana indonesia asesinada por su marido en Singapur; el autor se enfrenta a la pena de muerte

SingapurVIVA – un hombre ciudadanos indonesios (ciudadano indonesio), Salehuddin, de 41 años, fue acusado el sábado 25 de octubre de 2025 del asesinato de su esposa en una habitación de hotel en Singapur.

Lea también: Ministro de Asuntos Exteriores dice que los ciudadanos indonesios que se niegan a regresar de Camboya quieren buscar trabajo en otro lugar



La víctima, Nurdia Rahmah Rery (38), ciudadana indonesia, fue encontrada inmóvil en una habitación del hotel Capri by Fraser China Square, Singapur, el viernes 24 de octubre de 2025 por la mañana. delicado su marido entre las 3.00 y las 5.00 horas.

Reportado CNASalehuddin el viernes a las 07.40, luego se entregó en la comisaría de policía regional de East Bukit Merah y dijo a los agentes que había matado a su esposa, dijo la policía en un comunicado anterior.

Lea también: Singapur y Hong Kong se convierten en paraísos de las family office, ¿está Indonesia preparada para seguirles el ejemplo?



Oficiales de la policía local y paramédicos acudieron de inmediato al 703 en el hotel Capri by Fraser China Square en South Bridge Road, confirmando que la mujer de 38 años había muerto.

El sábado 25 de octubre de 2025, Salehuddin compareció ante el tribunal vistiendo un polo rojo de su lugar de detención y parecía tranquilo, respondiendo a un intérprete en varias ocasiones.

Lea también: La embajada de Indonesia dice que 20 ciudadanos indonesios han huido con éxito a Tailandia desde un centro de fraude en línea en Myanmar.



Le preguntó al juez de distrito Tan Jen Tse, a través de un traductor de indonesio, si podía ser acusado o juzgado en Indonesia, en lugar de Singapur.

El juez Tan le dijo que acababa de ser arrestado y que el caso aún se encontraba en una etapa «bastante temprana», por lo que no aceptaría ninguna declaración en este momento.

Salehuddin luego dijo «Me opongo» después de enterarse de que sería procesado pena de muerte.

El juez advirtió que probablemente se le asignaría un abogado a su debido tiempo. Concedió la petición del fiscal de detener a Salehuddin para someterlo a observación psiquiátrica durante tres semanas.

Si es declarado culpable de asesinato, se enfrenta a la pena de muerte.