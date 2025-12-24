Citilink abre una nueva ruta de vuelo Surabaya-Palangkaraya, que opera todos los días

Jacarta – director presidente CitilinkDarsito Hendroseputro dijo, su partido lo abrió ruta vuelo nuevo Surabaya–palangkarayade Aeropuerto Juanda International, Surabaya (Java Oriental) al aeropuerto Tjilik Riwut, Palangkaraya (Kalimantan central).

«La apertura de la ruta Surabaya-Palangkaraya tiene como objetivo facilitar la movilidad de la comunidad, tanto para las necesidades de viajes turísticos como de negocios», dijo Darsito citado desde Antara, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Dijo que la apertura de esta nueva ruta era parte del compromiso continuo de la compañía de brindar servicios de transporte aéreo eficientes, confiables y asequibles para todos los clientes.

Aerolínea Citilink durante su primer vuelo comercial en el aeropuerto de Dhoho [dok. Humas Angkasa Pura] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

«La apertura de esta ruta sin duda priorizará aspectos de seguridad, protección y comodidad del vuelo», afirmó.

Confirmó que la nueva ruta de vuelo Surabaya-Palangkaraya comenzará a operar a partir del miércoles 24 de diciembre de 2025, con horario diario utilizando la flota Airbus A320.

El vuelo de Surabaya está programado para partir a las 12.55 hora local y llegar a Palangkaraya a las 14.40 hora local con el número de vuelo QG456.

Mientras tanto, el vuelo opuesto desde Palangkaraya está programado para partir a las 15.10 hora local y llegar a Surabaya a las 16.55 hora local con el número de vuelo QG457.

«Se espera que la apertura de esta nueva ruta fortalezca aún más la conectividad entre Java Oriental y Kalimantan Central, además de proporcionar un fácil acceso para la movilidad comunitaria», dijo.

Con la apertura de esta nueva ruta, Citilink confirma su compromiso de seguir siendo la aerolínea preferida para satisfacer las necesidades de transporte aéreo y fortalecer la conectividad interregional.

Este compromiso se materializa garantizando que todas las operaciones de vuelo se desarrollen de manera óptima y priorizando siempre los aspectos de seguridad y comodidad para todos los clientes.

«Citilink seguirá comprometido a brindar servicios de vuelo seguros, cómodos y confiables como parte de su apoyo al crecimiento económico y el desarrollo regional», dijo.