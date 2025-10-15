Citando las palabras de Gus Dur, los legisladores del PKB condenan las transmisiones de Trans7 que acosan a los líderes del internado islámico de Lirboyo

Jacarta – Legislador del Partido Despertar Nacional (PKB), Ratna Juwita Sari criticó duramente la transmisión de Xpose Uncensored Trans7 quien supuestamente acosó al kiai y al internado islámico internado lirboyo.

Según él, la transmisión muestra la falta de comprensión de los medios de comunicación sobre las tradiciones y la cultura de los internados islámicos, que están llenas de valores, modales y sabiduría local que se han convertido en parte del largo camino educativo de la nación.

«Los internados islámicos no son sólo instituciones educativas, sino centros para la formación del carácter y la moral nacional. Lo que se muestra en la transmisión no sólo hiere a los estudiantes, sino que también ofende los sentimientos de los musulmanes que defienden el honor del kiai», dijo Ratna en su declaración del miércoles 15 de octubre de 2025.

«Los medios de comunicación deben proporcionar una plataforma para que los internados islámicos presenten sus tradiciones y cultura. No todo en los internados islámicos puede explicarse utilizando el razonamiento ordinario, especialmente por aquellos que no son parte de la comunidad de los internados islámicos», dijo.

Ratna también citó las opiniones del difunto KH. Abdurrahmán Wahid (Gus duro) que llama a los internados islámicos una subcultura, una entidad social con su propio sistema de valores, hábitos y forma de vida que es diferente del público en general.

«Gus Dur dijo que los internados islámicos tienen las características del liderazgo kiai, la convivencia y el equilibrio entre la educación religiosa y general. Esto es lo que forma un carácter educado y religioso en Indonesia», continuó.

En su opinión, los internados islámicos han desempeñado un papel importante en el mantenimiento de la moral de la nación e inculcando la tolerancia y los valores nacionales. Por lo tanto, enmarcar negativamente los internados islámicos equivale a dañar una de las raíces de la cultura indonesia.

«Los medios de comunicación deben aprender antes de juzgar. Aprender primero cómo crece la cultura de los internados islámicos, cómo guían los kiai, cómo los internados islámicos moldean la moral y el carácter de los niños de la nación. No juzguen con una lente estrecha y sensacionalista», enfatizó Ratna.

Ratna invitó a los miembros de la prensa a colaborar con los internados islámicos, abrir espacios para el diálogo y presentar contenidos educativos que muestren el verdadero rostro de los internados islámicos, llenos de valores humanos, amor por el conocimiento y la nacionalidad.