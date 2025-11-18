Citación como testigo, no como sospechoso

Bandung, VIVA – Celebgrama mariana lisa cumplir con la citación de los investigadores de la Dirección Cibernética de la Policía Regional de Java Occidental sobre la evolución del presunto caso Claro vídeo con un hombre tatuado que enredaba su nombre, martes (18/11/2025).

Lisa llegó al lugar con una blusa color crema, cabello rubio suelto y una expresión facial diferente a la habitual. Asistió acompañado de su equipo jurídico.

«Por favor, espero que todos los problemas se resuelvan rápidamente», dijo Lisa brevemente antes de entrar corriendo a la sala de examen sin hacer muchos comentarios.



Lisa Mariana (centro) y abogados a izquierda y derecha

El abogado de Lisa Mariana, Jhon Boy Nambaban, explicó que la llegada de su cliente esta vez fue una citación que previamente había sido postergada.

«Asistimos a la convocatoria postergada. Se suponía que sería el día 10, pero recién pudimos asistir el día 18. La agenda era un enfrentamiento, entre Lisa Mariana, su ex manager, y su actor», explicó Jhon Boy a los periodistas, el lunes (18/11/2025).

Sin embargo, según Jhon, la agenda del organizador fue cancelada y pospuesta porque estaba incompleta, el actor no estaba presente. Sólo el ex gerente.

«La convocatoria ha sido pospuesta para la próxima semana», dijo.

En respuesta a la noticia que circula de que Lisa había sido nombrada sospechosa, Jhon Boy enfatizó que su partido en realidad había recibido una citación como testigo, no como sospechosa.

«Bueno, esto es confuso. La carta que recibimos era una citación para testigos, no para sospechosos. Así que tal vez hubo un error en el informe de las relaciones públicas. Lo que dijeron las relaciones públicas fue muy diferente de la información dada por Lisa durante el BAP», explicó.

También mencionó que había cambios en la información sobre el estatus legal de su cliente.

«Bueno, eso es lo que nos confunde. Eso es lo que hay que aclarar. También hemos escrito una carta oficial a Polkam porque el efecto es perjudicial para nuestro cliente. No hemos recibido el SPDP. Si es sospechoso, debería haber una carta oficial recibida directamente por el cliente. Pero eso aún no existe», dijo.

Además, Jhon Boy dijo que aún falta profundizar el proceso de prueba sobre presuntas violaciones a la Ley ITE.

«Hablando de la Ley ITE, está claro quién lo transmitió. Desde el principio, nuestro cliente afirmó que no era dueño del video y nunca lo había transmitido. Desde el primer informe también se indicó que lo que se informó era una cuenta en un sitio en el extranjero. Entonces lo que estamos buscando es quién lo transmitió», dijo.