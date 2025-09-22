CISDI revela comida rancia, crítica de Gkia a la comida instantánea rápida

Yakarta, Viva – Varios elementos comunitarios proporcionan aportes relacionados con la distribución del programa Comer nutritivo gratis (Mbg) a Kimri ix dpr ri Después del hecho envenenamiento La misa experimentada por los estudiantes en varias regiones.

Leer también: Dadan Hindayana: BGN ha hecho mil millones de porciones de MBG, 4,711 personas experimentan trastornos digestivos



Algunos revelan el problema comida rancia hasta crítica El menú MBG se deriva de productos procesados ​​instantáneos y de comida rápida.

Los hallazgos y críticas fueron transmitidas por el Centro para las Iniciativas de Desarrollo Estratégico de Indonesia (CISDI) y el Movimiento de Salud de la Madre e Infantil (GKIA) durante una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX en el edificio Nusantara I, el Complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, el lunes 22 de septiembre, 2925. Cisdi y Gkia también presentes con la Red de la Educación de Indonesia, JPPI (JPPI) (JPPI (JPPI). Parlamento.

Leer también: Jefe de BGN: Prabowo quiere conocer a MBG Partners después de regresar de los Estados Unidos



Muhammad Iqbal Hafizon reveló que hay muchos estudiantes en 12 provincias que no gastan alimentos en el Programa de Nutritivo (MBG).

Iqbal dijo que los hallazgos se obtuvieron después de que su partido realizó una encuesta en línea con la Comisión de Protección Infantil de Indonesia (KPAI) del 11 de julio al 1 de agosto de 2025. La encuesta se realizó a 1.624 encuestados de 12 provincias.

Leer también: JPPI a Prabowo: Espere a las víctimas ¿cuánto más hasta que el MBG se evalúa en serio?



«Algunos de los hallazgos que obtuvimos de 1624 encuestados, 572 de ellos o alrededor del 35.2 por ciento tienen la experiencia de no gastar MBG», dijo Iqbal.

Iqbal dijo que uno de los principales factores de los niños no gastó MBG, porque la comida era rancia o maloliente.

«En el siguiente formulario de preguntas, hacemos específicamente las preguntas cerradas. ¿Cuántos encuestados experimentaron alimentos rancios y dañados? Fue en 583», dijo Iqbal.

De la encuesta, se reveló que hasta 11 encuestados o hijos de los destinatarios de MBG afirmaron continuar comiendo MBG a pesar de que la comida estaba obsoleta o dañada. Iqbal dijo que comen alimentos MBG rancios o dañados porque no quieren ser un desperdicio.



La Comisión IX celebró una audiencia con CISDI y GKIA relacionada con el programa MBG

Mientras que los médicos y los nutricionistas comunitarios, el Dr. Tan le disparó a Yen, criticando la existencia de menús de comida instantánea y rápida en la distribución de MBG en varias regiones. Que obtuvo de las muchas quejas de las personas que ingresaron a través del mensaje directo en sus redes sociales.

Algunos problemas que a menudo se usan son, dolor abdominal, diarrea (diarrea), y hay otros problemas en MBG, como los pollos que aún son crudos, también hay MBG que se doblan.

El Dr. Tan también lamentó que la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) fuera engañada a la educación del contenido de la leche en el menú Perfecto Four Healthy Four. Hizo hincapié en que el 80 por ciento de los indonesios eran intolerantes con la producción de leche.

«No muchas personas saben que, como raza malaya, el 80% de la intolerancia a la lactosa. Según Permenkes número 41 de 2014, hemos salido de 4 sanos 5 perfectos, la leche es parte de la proteína animal que no es muy importante si hay pescado, nuestro país no carece de proteínas», dijo el Dr. Tan.

«Nuestro público es muy inteligente, que está dividido en lugar de la leche, esta es una bebida azucarada y hay escritura, no es adecuado para bebés de 0 a 12 meses y algunos incluso no tienen sentido, sukro distribuido, no es adecuado para niños y mujeres embarazadas. Incluso el MBG está dividido en gachas instantáneas. Esto es la disminución de la administración de mujeres embarazadas y niños. En realidad.

El Dr. Tan Lantas destacó las pautas sobre productos alimenticios distribuidos a las escuelas y Posyandu, que aparentemente no estaba bien educada. El Dr. Tan también se sorprendió si se decía que MBG había aumentado las MIPYME, incluso firmando la cooperación con la compañía Danone para la leche de fórmula, a pesar de que la leche de fórmula no era mejor que ASI.

«Lo que se llama a este MSM como vender comida congelada. Si el correcto, los productores de pescadores deberían ser, los beneficios son ellos y son muy feroces. Si el MBG se detiene, dijo, quería detener nuestros medios de vida. En realidad, la comunidad en sí había sido chocada por dos campos», dijo el Dr. Tan.

Por lo tanto, el Dr. Tan evaluó que el alivio de retraso en el retraso no es solo compartir alimentos, sino que debe haber educación. También consideró que BGN hiciera cuatro reformas en la implementación de MBG.

La primera reforma, detiene la distribución de alimentos secos que se refiere a la producción de UPF. Segundo y tercero, detenga las operaciones potenciales y problemáticas de SPPG. Cuarto, implementa un sistema de monitoreo responsable.

«También presentamos cinco recomendaciones MBG. Primero se dio en la región 3T. En segundo lugar, la colaboración con los Puskesmas no fue BPOM. Tercera, transparencia financiera. Cuarta educación nutritiva de alimentos que es una promesa de BGN.

«Quiero estar en Papua, los niños de Papúa comen peces de salsa ácida. Pero lo que sucede es la hamburguesa, donde la harina no crece en la tierra indonesia, dividida por espagueti en varias regiones, no», concluyó.