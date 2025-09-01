Cirugía de concha hasta que el riñón se dañe

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto revisado directamente Policía y residentes que fueron víctimas de la acción manifestación Ricuh, quien fue tratado en el Hospital de la Policía Nacional, Kramat Jati, East Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025. Reveló la condición desgarradora de varios pacientes que resultaron gravemente heridos.

«Los otros fueron golpeados. He visto 13 arriba, hay (operaciones) de la cabeza, hasta que tienen que ser operaciones. Qué operaciones son, los conchas, las cabezas son reemplazadas por titanio, algunas están rotas y así sucesivamente, gracias a Dios, se puede conectar nuevamente», dijo Prabowo.

PRABOWO agregó, quería visitar a una de las víctimas con las condiciones más severas.

La masa de manifestantes ingresó a la policía del metro

«Esto quiero buscar los más severos, sus riñones son golpeados hasta que se dañe. Por lo tanto, ahora debe ser lavado de sangre. No lo sé, pero si es necesario, buscamos un trasplante, si no se puede reparar, este riñón es muy pesado», dijo.

Esta visita se convirtió en una forma de atención del presidente al manejo de las víctimas del impacto de las acciones caóticas que en los últimos tiempos golpean a Yakarta.

Anteriormente, el jefe de policía de Yakarta, Asep Edi Suheri, enfatizó que su partido había arrestado a más de mil personas relacionadas con los disturbios.

«Tenemos que decir que por ahora la Policía Metropolitana de Yakarta desde el comienzo del incidente hasta ahora ha capturado alrededor de 1,240 Sí, donde vinieron de regiones fuera de Yakarta, algunas de Java Occidental, algunos de Java, de Banten», dijo Asep después de la reunión de Forkopimda en el Dki Jakarta City Hall.

Afirmó que la policía había detectado a los perpetradores que llevaron a cabo la destrucción y el saqueo.

«Para llevar a cabo la destrucción o el saqueo que hemos detectado, solo estamos esperando, haremos esfuerzos para actuar decisivamente, arrestar, por favor reza para que todo pueda ir bien», dijo.

El Kapolda agregó, el aparato conjunto había recibido instrucciones directas del presidente Prabowo Subianto, el jefe de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo y el comandante de TNI Agus Subiyanto, para tomar medidas enérgicas contra todas las acciones anarquistas.

«Pero para aquellos que expresan sus opiniones pacíficas no son problemáticos, no hay problema, con suerte, en el futuro, la ciudad de Yakarta será más segura pacífica», dijo.

TvoneNews/Abdul Gani Siregar