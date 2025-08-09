Ciro Alves y David da Silva están criando con Malut United, Persis Bend Madura United

Serang, Viva – Dos partidos interesantes Súper liga 2025/26 se presenta nuevamente este fin de semana, mostrando una victoria convincente para Malut United y Persis Solo, sábado 9 de agosto de 2025.

Malut United Sutdue Dewa United

Malut United robó con éxito tres puntos importantes después de derrotar a Dewa United con un puntaje de 3-1 en el Banten International Stadium. La primera línea de Malut United parecía explosiva y efectiva para utilizar los contraataques.

Malut United Goes anotados por Ciro Alves (26 ‘), Yakoba Aisuev (47’), Dan David da Silva a través del punto de penalización (69 ‘). Mientras que Dewa United solo pudo responder a través del objetivo de Alexis Mesidoro en el minuto 84.

Esta victoria ha confirmado aún más a Malut United como un equipo para tener en cuenta esta temporada, mientras que Dewa United debe mejorar de inmediato si no quiere caer más profundamente en la clasificación.

Persis Solo conquistar a Madura United

En otro partido, Persis Solo logró superar la resistencia del anfitrión Madura United con una puntuación de 2-1 en el estadio Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan. Exactamente por delante a través de los goles Sho Yamamoto (33 ‘) y Koda Tanaka (91’).

Madura United solo pudo minimizar la posición a través de Karem Palic en el minuto 72.

Este partido fue coloreado por tensión fuera del campo debido a las acciones de lanzamiento entre los seguidores. Pero en el juego, Persis pudo mantener la excelencia y asegurar una victoria crucial en los juegos fuera de casa.

Con este resultado, Malut United y Persis Solo trajeron puntos completos a casa que tendrían un efecto significativo en su posición en el tablero de la clasificación de la Super League.