VIVA – Malut United parecer poderoso cuando se entretiene Persik Kediri en la continuación Superliga 2025/2026. Jugando en el estadio Kie Raha de Ternate, el sábado 24 de enero de 2026 por la tarde, los locales lograron una victoria aplastante con un marcador de 4-0.

Peach en realidad hizo una amenaza primero. En el minuto 14, un cabezazo de José Enrique tras un centro de Ezra Walian casi abre el marcador. Sin embargo, el balón aún pegó en el poste izquierdo de la portería del Malut United.

El desastre para Persik llegó dos minutos después. El defensa cedido por el Persib Bandung, Rezaldi Hehanusa, recibió inicialmente una tarjeta amarilla tras cometer una falta sobre David da Silva en una situación de contraataque. Sin embargo, tras revisar el VAR, el árbitro cambió la decisión a tarjeta roja. Desde el minuto 19, Persik tuvo que jugar con 10 personas.

Malut United aprovechó el mayor número de jugadores. En el minuto 28, Ciro Alves Rompe el punto muerto a través de impresionantes acciones individuales. Rodeado por seis defensores persik, Ciro mantuvo la calma driblando el balón antes de disparar con fuerza que resultó en gol. Malut lidera 1-0.

La vergüenza sigue presionando. La oportunidad de David da Silva con un cabezazo en el minuto 34 todavía no se tradujo en gol. Sin embargo, dos minutos después, el delantero brasileño logró duplicar su ventaja. David marcó un gol con un movimiento rápido tras recibir un pase maduro de Yance Sayuri.

El dominio del Malut United no se ha detenido. En el minuto 37, Yakob Sayuri también consiguió su nombre en el marcador tras estropear la línea defensiva de Persik. El 3-0 se prolongó hasta el descanso.

Al comenzar la segunda mitad, Persik intentó levantarse. Ezra Walian disparó desde fuera del área en los primeros minutos, pero el portero del Malut United lo empujó.

Malut volvió a amenazar en el minuto 47, aunque la oportunidad que tuvo no fue a puerta. Dos minutos después, finalmente se marcó el cuarto gol. Tyronne del Pino aprovechó con éxito el error fatal de Hamra Hehanusa para cambiar el marcador a 4-0.

Hasta que sonó el pitido largo no se marcaron más goles. Malut United cerró el partido con una convincente victoria por 4-0 sobre Persik Kediri, siendo el bonito gol de Ciro Alves el principal momento destacado del partido.