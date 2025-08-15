Cirebon Un aumenta el 1,000 por ciento, Dedi Mulyadi: la revocación de las reglas se aplica 2026

Bandung, Viva – Gobernador de West Java, Dedi mulyadigeneralmente llamado kdm, reveló el alcalde Cirebón Effendi Edo, acordó cancelar la política fiscal de la tierra y la construcción (PBB) Cirebon City aumentó un 1,000 por ciento.

Dedi admitió que su partido había invitado y discutido con el alcalde de Cirebon sobre el aumento de las Naciones Unidas hasta el 1,000 por ciento y encontró información de que la política se emitió cuando la ciudad de Cirebon fue dirigida por una actuación (PJ) que fue nombrada para llenar el liderazgo de la ciudad de Cirebon en el tiempo anterior a las elecciones.

«Durante la reunión, discutiendo la investigación del BPR de la ciudad de Cirebon, luego la investigación del edificio de la Secretaría Regional de la Ciudad de Cirebon, así como el aumento de las Naciones Unidas. Obtuve una explicación de que la regulación se hizo cuando la ciudad de Cirebon estaba dirigida por la actuación. Y luego se había estado funcionando en 2025. Pero pedí que esta regulación se cancelara y él acordó,» Dedi dijo en Bandung en Bandung en Bandung.



Cirebón Mayor, Effendi Edo

Sin embargo, Dedi dijo que la revocación de las reglas entró en vigor para la ciudad de Cirebon APBD en 2026 porque la política ya se había estado funcionando en 2025.

«Pero debido a que el impuesto ha estado funcionando y ingresó al APBD 2025, el alcalde revocará la regulación en el año APBD en 2026», dijo Dedi.

Dedi transmitió que el aumento de los impuestos sobre tierras y edificios hasta ahora solo ha sido informado en la ciudad de Cirebon, no ha habido informes de otras regiones.

«Hasta el día de hoy no ha habido (otras regiones) solo en la ciudad de Cirebon», dijo.

Anteriormente se informó que el aumento de las Naciones Unidas en la ciudad de Cirebon se aplicó en 2024 cuando estaba dirigido por Agus Mulyadi como alcalde interino de Cirebon.

Según los informes, esta política fue emitida por Agus Mulyadi para ajustar el valor de la ONU, que será una referencia para el valor de venta del nuevo objeto fiscal o NJOP, porque no se ha revisado desde 2018. (Ant)