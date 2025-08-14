Cirebon ONU aumenta el 1,000 por ciento, el alcalde de la política del funcionario anterior

CirebónVIVA – Varios residentes en la ciudad de Cirebon se quejaron de aumentar Las tasas impositivas de tierras rurales y urbanas y de construcción (PBB-P2), porque se considera onerosa y potencialmente aumenta la carga económica de la comunidad.

Docenas de residentes que son miembros de la Asociación Cirebon Pelangi pidieron al gobierno regional que revisara las políticas, que están reguladas en el número 1 de Perda de 2024 con respecto a los impuestos y los gravámenes.

El portavoz de la Asociación Cirebon Pelangi, Hetta Mahendrati, dijo que la mayoría de los residentes sintieron el aumento en las Naciones Unidas con una magnitud variable que varió del 100 al 200 por ciento, y algunos incluso alcanzaron el 1,000 por ciento.

Sobre esta base, su partido le pidió al gobierno local que cancelara la política y devolviera la tarifa PBB-P2 de acuerdo con las disposiciones en 2023.

Hetta ejemplificó la regencia de Pati, Java Central, que canceló el aumento de las Naciones Unidas del 250 por ciento después de recibir aportes de la comunidad.

La comunidad transmitió cuatro demandas principales, a saber, la cancelación de la Regulación Regional No. 1 de 2024, el retorno de los aranceles de acuerdo con 2023, la afirmación de la responsabilidad de los funcionarios pertinentes y la apelación ante el gobierno regional para encontrar otras fuentes de ingresos originales regionales (PAD) fuera del impuesto.

Niega el 1,000 por ciento

Por separado, el gobierno de la ciudad de Cirebon (PEMKOT), desestimando el aumento de los aranceles PBB-P2 en esta área, alcanzó el 1,000 por ciento, incorrecto. Alcalde de Cirebón Effendi Edo, dijo que el aumento de la tarifa ocurrió, pero el porcentaje no fue tan grande como circular en la comunidad.

«Si hay un aumento, pero no es hasta el 1,000 por ciento», dijo Effendi en Cirebon, 14 de agosto de 2025.

Explicó que la política de ajuste del arancel PBB-P2 se había establecido desde el año pasado, cuando Cirebon todavía estaba dirigido por el alcalde interino (PJ). La política se aprobó a través de la regulación regional (PERDA) número 1 de 2024.

Edo, que solo había estado cumpliendo cinco meses, dijo que había estado realizando discusiones internas desde el mes pasado para encontrar soluciones para que los ajustes de tarifas no carguen a la comunidad.

«Esperemos que esta semana ya lo sabemos y la formulación que hacemos está de acuerdo con los deseos de la comunidad. Significa que hay un cambio», dijo

Según él, la formulación arancelaria de la ONU se refiere a las ocho opciones dadas por el Ministerio del Interior (Kemendagri). Luego combinado por el gobierno local, de modo que los aranceles aplicables varían entre los ciudadanos.

Edo enfatizó que el gobierno regional estaba muy abierto a recibir aportes de los residentes que se opusieron, así como la evaluación de las políticas actualmente en curso para ajustarse nuevamente a las condiciones en el terreno.

«Si de hecho, los resultados de la evaluación y el estudio declararon que debe cambiarse, no descarta la posibilidad», dijo.

Se aseguró de que su partido estaba listo para facilitar a la audiencia con la comunidad afectada de la política, y se esperaba que produjera aportes constructivos para la mejora de la política.

«Estamos muy abiertos a una audiencia con la comunidad afectada. Consideraremos todos los aportes», dijo Edo.