Círculos universales Angelina Jolie, Doug Liman Spy Movie ‘The Initative’

Angelina Jolie está listo para protagonizar el nuevo thriller de espía «The Initiative», reuniéndose con el director de «Sr. y Sra. Smith» Doug Liman.
Universal está en conversaciones para aterrizar el proyecto Hot con F. Scott Frazier adjunto para escribir el guión, los detalles de la trama cuyos se mantienen en envolturas, y Jeff Kirschenbaum para producir para películas Roth/Kirschenbaum. Si el acuerdo se cierra, el vicepresidente ejecutivo de desarrollo de la producción Jay Polidoro y el Director de Desarrollo Tony Ducret supervisarán el proyecto para el estudio.
Jolie es representada por WME y Johnson Shapiro. Liman, Frazier y Kirschenbaum son representados por CAA. Liman también es representado por Weintraub Tobin y Frazier por McKuin Frankel.
The Hollywood Reporter dio noticias del desarrollo del proyecto.
