Circulando el contenido de la demanda de divorcio de Andre Taulany contra Erin

VIVA – Recientemente ha estado circulando el contenido de la demanda de divorcio interpuesta. André Taulany hacia su esposa, Erin Taulany. El contenido sorprendió a mucha gente. No se trata sólo de la ruptura de la relación entre marido y mujer, sino también de la disputa entre los suegros y la familia extendida de Erin y Andre, que se dice que es uno de los principales desencadenantes.

En la carta de la demanda que circuló ampliamente en las redes sociales, se afirmó que una de las razones por las que Andre solicitó el divorcio fue porque se consideraba que Erin no tenía una buena relación con los suegros y la familia extendida de su marido. ¿Cuál es el contenido? Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

André Taulany y Rien Wartia Trigina

«Una vez, el peticionario había programado comprar boletos para ir en peregrinación Umrah a Tierra Santa con sus padres, sus hijos y el demandado. Sin embargo, el demandado canceló unilateralmente el viaje por varias razones, incluidas palabras sarcásticas al peticionario: ‘Más tarde, tus padres estarán enfermos allí, y me resultará difícil cuidar de tus padres'», se lee en el contenido de la demanda que circula y que vuelve a subir el periódico. Cuenta de Instagram @rumpi_gosip, citada el jueves 16 de octubre de 2025.

El problema se intensificó cuando se mencionó que Erin se haría cargo del viaje de la Umrah con su propia familia, a pesar de que Andre todavía cubría todos los costos del viaje.

«Luego, reemplace la peregrinación Umrah con las familias del demandado. Mientras tanto, todos los costos de la salida seguirán viniendo del dinero del peticionario», se escribe en el contenido del documento.

Aparte de la cuestión del viaje de la Umrah, la fría relación de Erin con la familia extendida de Andre también es una preocupación importante en la demanda. Se dice que Erin no puede posicionarse como esposa frente a la familia extendida de su marido y rara vez se comunica con ellos.

«La parte demandada no puede posicionarse como la esposa del peticionario frente a la familia extensa del peticionario. La parte demandada no tiene una relación suficientemente buena con la familia del peticionario», se escribe en el contenido de la demanda.

Como resultado, Andre suele asistir solo a varios eventos familiares sin que su esposa lo acompañe, porque, según se informa, Erin no se lleva bien con la familia extendida de su esposo.

«Incluso se puede decir que el demandado rara vez se comunica con la familia extendida del peticionario. Por lo tanto, a menudo, cuando el peticionario asiste a los eventos de la familia extendida del peticionario, el peticionario solo viene solo y el demandado no viene porque es hostil a la familia extendida del peticionario», continúa el documento.