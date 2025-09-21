Circulación de la carta de Pan DPW de Java Occidental para obtener una cuota para los posibles asistentes de la aldea en el Ministerio de Salud

Yakarta, Viva – Carta de circulación del Consejo Regional de Liderazgo del Partido Nacional del Mandato (DPW CACEROLA) Relacionado con Java Occidental selección Los candidatos para asistentes de la aldea se dirigieron al Presidente de la Pan DPD de Cirebon Regency, y al Presidente del Indramayu Regency Pan DPD.

Leer también: Asprindo y el Ministerio de Colaboración PDT PDT construyen Village Industrial Village para acelerar la mejora económica



En la carta, fue escrito el nombre del presidente de West Java DPW Pan Ahmad Najib Qodratullah y el Secretario Ivan Fadilla, que firmó y estampó el sello de West Java DPW Pan, con fecha del 29 de agosto de 2025.

Mientras tanto, el número numerado: PAN/10/A/KS/070/VIII/2025, se trata de la selección de posibles compañeros de la aldea.

Leer también: Eko Patrio admite contratarse después de que la Cámara fue rechazada, Tere Liye: ¡No todas las personas, intente revisarla!



El contenido de la carta en el contexto de la colocación de asistentes de la aldea en el Ministerio de Pueblos de Indonesia, dijo que el West Java Pan DPW recibió una cuota para llenar el registro de posibles asistentes de la aldea en las regiones que no tenían representantes de miembros del Parlamento indonesio de Pan.

Por esta razón, el Pan DPW de Java Occidental solicitó al DPD Pan Cireobon Regency e Indramayu Regency que seleccione y recopilación de datos sobre los nombres de posibles candidatos, junto con todos los documentos requeridos de sus respectivas regiones.

Leer también: Golkar, Pan y Nasdem son compactos pidiendo un salario y asignación de DPR no activo



A continuación, ingrese el nombre de la prospectiva prospectiva junto con la lista de verificación completa en el archivo MS exel (formato adjunto), el documento de requisitos de candidato se crea en una carpeta de Google Drive.



La carta de selección para los candidatos complementarios de la aldea de la panorámica DPW de Java Occidental

«Además de informar una lista de posibles candidatos a la Secretaría PAN DPW de Java Occidental a más tardar el 8 de septiembre de 2025», la carta circuló citando el domingo 21 de septiembre de 2025.

Mientras que el presidente de la entidad legal y la defensa de West Java Pan, Susanti Komalasari enfatizó que el West Java Pan DPW nunca había instruido e hizo una carta de selección para los posibles asistentes de la aldea.

«La carta no era cierta. El presidente y secretario del oeste de Java Pan DPW nunca firmó la carta», dijo Santi.

Santi argumentó que el Pan DPW de Java Occidental no participó en el reclutamiento de posibles asistentes de la aldea, porque había sido regulado por el Ministerio de Pueblos y regiones desfavorecidas de acuerdo con los mecanismos, procedimientos y leyes y reglamentos.

«Esto se ha transmitido oficialmente a través de una carta escrita al PAN DPP con respecto a la aclaración y la carta de selección. En la actualidad, el West Java DPW PAN ha formado un equipo de investigación para rastrear la carta», concluyó.