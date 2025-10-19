Cipayo del ejército indio salva con reanimación cardiopulmonar a un bebé de ocho meses en un tren







Un asistente de ambulancia del ejército indio Al regresar al servicio después de su licencia, administró reanimación boca a boca a un bebé de ocho meses en un tren y le salvó la vida, dijo el sábado un funcionario de Defensa.

Sepoy Sunil, destinado en un hospital de campaña del ejército en el noreste, administró reanimación cardiopulmonar (RCP) al bebé y lo estabilizó mientras viajaba en el expreso Nueva Delhi-Dibrugarh Rajdhani.

«Su acción oportuna y profesional evitó una muerte en una situación en la que no había apoyo médico inmediato disponible», dijo el oficial de defensa dijo en un comunicado.

El bebé de ocho meses había desarrollado dificultad respiratoria repentina mientras viajaba en el tren a principios de esta semana y dejó de responder. La madre del niño se desmayó al pensar que el bebé había muerto, mientras que otros miembros de la familia entraron en pánico, dijo el funcionario de defensa. Inmediatamente corrió en su ayuda y, al examinar al bebé, descubrió que no tenía pulso ni respiraba, dijo el funcionario.

“Sunil inició inmediatamente RCP pediátrica usando dos dedos en el pecho y le dio respiración boca a boca al niño, y después de aproximadamente dos ciclos de RCP, el bebé mostró signos de vida”, dijo.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente