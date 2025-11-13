Cineverse y Fandor adquieren el thriller lituano de olas extrañas ‘Jōhatsu’

Con sede en Los Ángeles Cineversoel distribuidor estadounidense de “Terrifier” y “The Toxic Avenger” se ha asociado con Fandor para adquirir todos los derechos en Norteamérica del thriller lituano Weird Wave “Jōhatsu”. Fandor ocupará la primera ventana televisiva de Estados Unidos.

De la galardonada productora lituana Uljana Kim, con quien Alief ha trabajado desde “Sicvenezia Parthenon” de 2019, “Johatsu” se estrenó mundialmente en el Concurso de Selección de Críticos de Tallin de 2024. Recibió su estreno norteamericano en la serie Scary Movies del Lincoln Center este verano en Nueva York.

El acuerdo incluye el compromiso de un estreno en cines de Los Ángeles y Nueva York.

Dirigida por Lina Lužytė y Nerijus Milerius, “Jōhatsu” comienza cuando Lina (Zygimante Jakstaite), empleada de la morgue de la ciudad, no está convencida del comportamiento de la ex esposa del hombre muerto cuando llega a identificar el cuerpo.

Lina comienza a investigar, pero las pistas la llevan a una sombría ciudad portuaria lituana y queda fascinada por el fenómeno de los jōhatsu, términos japoneses para las personas que eligen desaparecer sin dejar rastro. La película pregunta adónde la llevará la búsqueda de Lina: algunos individuos desagradables no quieren que ella encuentre al hombre desaparecido. Pero la película pregunta: ¿Qué está buscando ella realmente?

Lužytė ha realizado dos largometrajes, el último, “Together For Ever”, seleccionado para Karlovy Vary, 2016) y “The Castle” (2020), y dos documentales posteriores, el último filmado en Moria, el campo de refugiados más grande de Europa en la isla de Lesbos, Grecia. El documental de Milerius “Exemplary Behaviour” sobre reclusos condenados a cadena perpetua, codirigido por Audrius Mickevičius y NerijusMilerius, ganó tres premios en el DOK Leipzig, entre ellos la Paloma de Oro y el Premio Fipresci.

“¿Por qué la gente decide escapar de sus cómodas rutinas y borrar sus huellas del mundo que les ha sido creado?” preguntan Lužytė y Milerius en una declaración del director. Johatsu no marca una distracción momentánea o una necesidad de retirada, sino una transformación radical cuando se borra toda la historia de una persona, así como la persona misma. Es exactamente por eso que el personaje de Lina es tan valioso para nosotros”.

Las notas del programa del Lincoln Center llamaron a “Jōhatsu” un “thriller engañosamente tenue que ubica el terror en la imposibilidad de conocer realmente a nuestros semejantes, la impenetrable oscuridad de sus motivaciones y acciones y, quizás lo más aterrador de todo, la persistente conciencia de que nuestras verdades más profundas y privadas podrían ser igualmente incognoscibles, incluso para nosotros mismos”.

«Estamos encantados de trabajar con Cineverse y Fandor, un momento emocionante para el cine independiente», dijo el presidente de Alief, Brett Walker.