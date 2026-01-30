Cineteca estadounidense y Vidiots ofrecen entrada gratuita

A raíz del tiroteo de ICE contra Alex Pretti en Minneapolis el 24 de enero, organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas de todo el país están participando en un cierre nacional y una huelga general para mostrar solidaridad con el pueblo de Minnesota y activismo contra ICE. En Los Ángeles, muchos restaurantes y tiendas están cerrando por completo, otros permanecen abiertos para fomentar la comunidad y continuar pagando a sus empleados, algunos mientras hacen donaciones a organizaciones de justicia social.

Vidiotas en el barrio de Eagle Rock en Los Ángeles anunció que realizaría todas las proyecciones de forma gratuita el viernes. “What’s Love Got to Do With It” y “UHF” son algunas de las películas que se proyectarán por la noche.

El Cineteca americana ofrecerá entrada gratuita a “Something Wild” en el Aero de Santa Mónica y “Horse Feathers” y “The Killing of a Chinese Bookie” en Los Feliz 3. Se incluirán palomitas de maíz y refrescos gratis en el Aero.

Braindead Studios y el Museo de Arte Neón se encuentran entre otros cierres culturales el viernes.

Entre las organizaciones que apoyan el esfuerzo se encuentran IATSE Local 800 (Art Director’s Guild) y WGA West, que tendrán presencia en la manifestación del Día Nacional de Acción en el Ayuntamiento de Los Ángeles a la 1 pm del viernes.

Los restaurantes que cerrarán durante el día incluyen Joan’s on Third, Wilde’s, Bar Siesta, Canyon Coffee, Courage Bagels, Tomat, Bacetti Trattoria y Proof Bakery.

Restaurantes y otras tiendas que estarán abiertas al público pero que apoyarán el cierre a través de donaciones a CHIRLA y otros esfuerzos incluyen Kismet, Maru Coffee, Homestate, Bub and Grandma’s, Belle’s Bagels, Donna’s, Little Dom’s, Bar Sinizki y Valerie Confections.

Vea más información sobre empresas y organizaciones locales que apoyan el cierre en LATaco.