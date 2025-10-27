Cinemark agrega pantallas Imax de 70 mm antes de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

Cinemark agregará varios imáx pantallas, incluido el cada vez más popular (y todavía bastante raro) formato de película de 70 milímetros, a sus locaciones en Estados Unidos y Sudamérica antes del estreno de “La Odisea” de Christopher Nolan.

En virtud de un nuevo acuerdo que amplía la asociación entre la cadena de cines y la empresa de tecnología, Cinemark construirá tres nuevos sistemas de proyección de películas de 70 mm y cuatro nuevos Imax con sistemas láser en Estados Unidos. Cinemark también actualizará sus 12 pantallas Imax restantes a Imax con Laser, un sistema de proyección láser 4K desarrollado para ofrecer las imágenes más claras y el mejor audio a través de tecnología patentada.

La proyección de películas Imax de 70 mm, el formato cinematográfico preferido de los directores de autor, incluido Nolan, se ubicará en Cinemark Seven Bridges en el suburbio Woodridge de Chicago; Cinemark Carefree Circle en Colorado Springs; y Cinemark Tinseltown en Rochester. Cinemark ya tiene una ubicación para películas Imax de 70 mm en Cinemark Webb Chapel en Dallas. El circuito destacó que las tres nuevas ubicaciones estarán operativas antes de que “La Odisea” de Nolan, el primer estreno cinematográfico filmado íntegramente en película Imax, llegue a los cines el 17 de julio de 2026. Esto es notable porque actualmente solo 30 salas de cine en todo el mundo están equipadas para ofrecer el formato de película Imax de 70 mm.

«Cinemark amplía su compromiso con lo mejor que Imax tiene para ofrecer, tanto Imax con láser como película Imax de 70 mm, subraya el valor que ofrecemos a nuestros socios de exhibición en el mercado actual», dijo Rich Gelfond, director ejecutivo de Imax. «Con una enorme agenda por delante en 2026, destacada por una serie de estrenos de películas Filmed for Imax e Imax de 70 mm, esperamos trabajar con Cinemark para ofrecer las experiencias cinematográficas más inmersivas a sus clientes y aumentar el valor de nuestra asociación de larga data».

Imax se ha beneficiado en los últimos años a medida que el público opta por formatos grandes premium para distinguir la experiencia de ver una película fuera de casa. La demanda se ha visto impulsada aún más por directores como Nolan y Denis Villeneuve, quienes a menudo hablan con entusiasmo en las giras de prensa sobre el poder de ver sus películas en las pantallas más grandes y brillantes.

El presidente y director ejecutivo de Cinemark, Sean Gamble, señaló que las actualizaciones del circuito «reflejan nuestro compromiso de ofrecer experiencias diferenciadas y de alta calidad que impulsen una mayor percepción de valor, lealtad y frecuencia en todo tipo de películas».

«Nos complace ampliar nuestra asociación con Imax como parte de nuestra estrategia más amplia para ofrecer una gama de experiencias cinematográficas elevadas en todo nuestro circuito», dijo Gamble en un comunicado. «Actualizar nuestras ubicaciones Imax a Imax con láser y activar sistemas de película adicionales de 70 mm amplía y mejora aún más las opciones de inmersión que ofrecemos a nuestros huéspedes».