Cinema XXI gana por tercera vez el premio a las empresas mejor gestionadas de Indonesia de manos de Deloitte

Jacarta – PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk también conocido como Cine XXIfue nuevamente coronada como ganadora de las Empresas Mejor Administradas de Indonesia por tercera vez durante tres años consecutivos.

El director principal de Cine XXI, Suryo Suherman, dijo: otorgar Esto confirma la posición de Cinema XXI como líder del mercado con una sólida marca de consumo y un alto compromiso para brindar la mejor experiencia de entretenimiento al pueblo indonesio.

«Este logro es un reflejo directo de la dedicación, el compromiso y los esfuerzos de todo el equipo de Cine XXI para brindar la mejor experiencia cinematográfica», dijo Suryo en su comunicado del viernes 21 de noviembre de 2025.

Tailandia entregó el premio a las empresas mejor gestionadas de Indonesia 2025 Deloitte El líder privado del país, Wee Sujarit, al director principal de Cinema XXI Suryo Suherman en Kuala Lumpur.

Este prestigioso premio organizado por Deloitte Private se otorga a empresas privadas líderes por su desempeño superior, cualidades de liderazgo y contribuciones. sostenible a la industria y a la sociedad.

El programa Empresas Mejor Gestionadas reconoce a las organizaciones que demuestran excelencia en estrategia, capacidades, innovacióncultura y gobierno corporativo.

«Esto también reafirma nuestro compromiso con la innovación y crecimientoasí como proporcionar beneficios sostenibles para todos los interesados», afirmó.

Dionisius Damijanto, líder de Empresas Mejor Gestionadas de Deloitte Indonesia, dijo que, como uno de los programas de premios empresariales más prestigiosos de Indonesia, Empresas Mejor Gestionadas destaca el papel estratégico de las empresas privadas como innovadoras y contribuyentes importantes al crecimiento económico nacional.

Cada año, las empresas participantes se someten a un proceso integral de evaluación independiente basado en el marco global de Empresas Mejor Gestionadas de Deloitte, que es el estándar de evaluación para más de 1.700 Empresas Mejor Gestionadas a nivel internacional.

«Como ganador del premio a las Empresas Mejor Gestionadas, Cinema XXI muestra las características de una empresa privada líder en Indonesia que es capaz de crear un crecimiento sostenible, fomentar la innovación y proporcionar un impacto positivo en sus clientes y empleados», dijo Dionisius.

«Este premio refleja la excelencia de la compañía, además de subrayar la agudeza de la visión estratégica y el liderazgo de Cinema XXI. Esperamos que Cinema XXI siga avanzando y contribuyendo, tanto en Indonesia como en el escenario mundial», afirmó.