Cinema vasco aumenta en San Sebastián con ‘Maspalomas’ y ‘Karmele’

El cine vasco está golpeando por encima de su peso en San Sebastián, con el 75% de los títulos de competencia española total o parcialmente vasco, subrayando cómo las industrias regionales, una vez vistas como periféricas, están configurando cada vez más el paisaje cinematográfico nacional de España. Dos buques insignia: José Mari Goenaga y Aitor Arregi «»Maspalomas«Y Asier Altuna»Karmele» – ejemplifique las estrategias de sus productores, Xabi Berzosa y Marian Fernández PascalA medida que la producción vasca funciona.

Una producción 100% vasca, «Maspalomas» dramatiza una vida tardía, luego retirada, ambientada entre la escena gay de Gran Canaria y un hogar de ancianos de San Sebastián. «Fui a Maspalomas por primera vez en 2016, y pensé que esta era una realidad rara vez vista en el cine», dijo Goenaga a Variedad. «Hemos visto películas sobre personas que salen. Pero no sobre alguien que decide volver a entrar», agregó Arregi.

Para Berzosa, productor de Irusoin y socio fundador en Moriarti Produkzioak, la ambición creativa requería una apuesta: disparar en 35 mm. «A veces no tiene sentido, pero aquí lo hizo», dijo. «Cuando filmas en 35 mm y dices ‘Rolling de la cámara’, todos están 100% enfocados. Con lo digital, es más fácil estar menos enfocado por láser. La película crea una atmósfera diferente, y queríamos eso para este proyecto».

Los carretes casi desaparecieron en tránsito de las Islas Canarias a Madrid, pero el riesgo, argumentó, valió la pena en la intimidad. El financiamiento era completamente vasco, aunque se encoge de hombros ante el simbolismo: «Si A24 produjera algo en vasco, todavía diría que es una película vasca. El elemento clave es el lenguaje y la cultura».

Si «Maspalomas» se convierte en íntimo, el «Karmele» de Altuna es una épica histórica de lengua vasca, adaptada de la novela de Kirmen Uribe «The Hour of Waking Together». Con muchas décadas desde 1937 Francia, Venezuela y el país vasco, cuenta de artistas exiliados y una historia de amor forjada en la diáspora. «El libro era tan grande que podías hacer una serie de 12 episodios», dijo Fernández Pascal. «El desafío era contarlo en menos de dos horas, a lo largo de décadas y continentes, con un presupuesto limitado. Pero creo que la audiencia aún sentirá el viaje emocional y geográfico».

Inicialmente planeado como una coproducción internacional más amplia, «Karmele» se redujo después de Covid. «Nos dimos cuenta de que podríamos hacer la película sin viajar hasta ahora», dijo Fernández Pascal. «Al final, la televisión vasca, la televisión pública española, el gobierno vasco y los incentivos fiscales fueron decisivos». Para ella, trabajar en vasco es natural: «Tal vez de la gente exterior pregunte ‘¿Por qué en vasco?’ Pero para nosotros, ¿por qué no?

La alineación de San Sebastián refleja el rango del sector. Junto con «Maspalomas» y «Karmele», la presencia vasca también toma en los «Domingos» en español de Azúa de Azúa, coproducida por Movistar Plus+, así como los medios de Buenapinta, Producciones de Colosé, producciones de Sayaka y películas de encanta. Se reunió con una cálida recepción en una conferencia de prensa el lunes.

Otros títulos oficiales de selección son «Los Tigres» de Alberto Rodríguez, otra característica de Movistar Plus+, coproducida por Kowalski Films; y «She Walks In Darkness» de Agustín Díaz Yanes, un original de Netflix producido por Jabayona a través de la productora basada en vascos Baseillaren Filmaren creado específicamente para la película.

«Estoy más interesado en las coproducciones que nunca, incluso como un socio minoritario», dijo Fernández Pascal. «La industria está cambiando muy rápido. Necesitamos mantenernos flexibles».

Ese cambio ha sido al menos dos décadas en la creación. «Hace 20 años, la industria española estaba absolutamente centrada en Madrid», señaló Berzosa. «Ahora es mucho más equilibrado, y eso es saludable. Mantiene el talento en diferentes regiones, permite que cada área se desarrolle de forma independiente y trae nuevos directores al sistema». Fernández Pascal agregó: «Ahora tenemos técnicos, compañías de producción, directores y guionistas con ideas, y socios financieros comprometidos con el apoyo al trabajo de idioma vasco».

El crecimiento ha atraído a los socios externos: Tornasol, Buendía Estudios, Toboggan entre ellos, mientras que Netflix continúa invirtiendo en originales. Los centros locales como Tabakalera y Eqze están entrenando una nueva generación, ampliando el grupo de talentos. La región no está definida por un género, sino muchos, no por una generación sino varias, y no por colaboraciones estrechas sino expansivas.

Sin embargo, ambos productores tienen una nota de precaución. «Compartimos los mismos miedos que los productores de Hollywood», advirtió Berzosa. «Cómo está cambiando la sociedad, cómo podríamos perder la experiencia del cine comunal. Todos hablan sobre el éxito de la transmisión. Pero no hablamos lo suficiente sobre cómo mantener vivo todo el ecosistema. Para mí, tiene que comenzar con los cines». Fernández Pascal estuvo de acuerdo: «Vendrá otra crisis. Pero hemos sobrevivido antes y nos adaptaremos». Con ambiciosas epopeyas y dramas íntimos uno al lado del otro, el cine vasco nunca se ha visto más fuerte. A pesar de todo el impulso, la incertidumbre permanece. Es un año de parachoques, en un viaje siempre lleno de baches.