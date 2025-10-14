Cinema United amplía contacto con el director ejecutivo Michael O’Leary

Cine Unido ha ampliado el contrato del director general y presidente Michael O’Leary por cinco años más.

Después de unirse a la organización en mayo de 2023, O’Leary ha desempeñado un papel clave en la promoción del impacto económico y cultural positivo de las salas de cine en ciudades y pueblos de todo el mundo. O’Leary ha supervisado la adopción de la marca Cinema United para ayudar a unificar y fortalecer el apoyo a las empresas de pantalla única en los circuitos teatrales internacionales más grandes del mundo, centrándose en la exhibición teatral.

«Representar a las grandes personas que poseen y operan teatros en los Estados Unidos y en todo el mundo ha sido uno de los grandes honores de mi carrera profesional, y estoy lleno de energía por las oportunidades que se avecinan para esta industria icónica», dijo O’Leary en un comunicado de prensa. «Quiero agradecer al presidente Mike Bowers, al presidente saliente Bob Bagby y a toda la junta ejecutiva de Cinema United por esta oportunidad. También quiero agradecer a mis dedicados colegas de Cinema United. Nuestro éxito es un resultado directo de su arduo trabajo y creatividad, y estoy emocionado de continuar nuestro trabajo apoyando y defendiendo en nombre de esta industria».

«Michael ha demostrado ser un defensor incansable y apasionado de la industria de las exhibiciones», dijo Mike Bowers, presidente de la junta directiva de Cinema United y director ejecutivo de Harkins Theatres. «Aprovechando su amplia experiencia en la industria cinematográfica, así como en Capitol Hill, el enfoque de Michael en la unidad, la estrategia y la mejora continua se ha ganado la confianza y el respeto de miembros de todos los tamaños, así como de nuestros socios de estudio. Los próximos cinco años presentan oportunidades únicas y emocionantes para nuestra industria. Estamos encantados de contar con la estabilidad a largo plazo y la mano firme de Michael y el talentoso equipo de Cinema United que nos representa durante este tiempo».

En septiembre, Cinema United publicó un informe destacando que la industria cinematográfica nacional gastó más de 1.500 millones de dólares en reinversión en salas de cine en los últimos doce meses.