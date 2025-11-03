Cinefrance sobre el puente entre Francia y Japón, de Orelsan a Hamaguchi

“Yoroï”, una historia de fantasía protagonizada por el famoso rapero convertido en actor Aurélien Cotentin alias Orelsanes el último ejemplo de los puentes culturales que Estudios Cinefrance ha construido entre Francia y Japón.

Bajo el impulso de su cofundador David Gauquié, que recientemente completó su 38º viaje a Japón, la compañía con sede en París se ha convertido en el socio favorito de célebres cineastas japoneses que aspiran a realizar películas atípicas en Francia. La compañía coprodujo previamente el thriller de 2024 de Kiyoshi Kurosawa, “Serpent’s Path”, una nueva versión de su propia película de 1998 del mismo nombre; y recientemente completó el rodaje en París de “All of a Sudden”, dirigida por el director ganador del Oscar por “Drive My Car”, Ryusuke Hamaguchi con Virginie Efira (“Benedetta”) y Tao Okamoto (“The Wolverine”). La película se rodó durante 8 semanas en la capital francesa, seguidas de una semana en Kioto. Cinefrance Studios también produjo la última película de la maestra japonesa Naomi Kawase, “Yakushima’s Illusion”, protagonizada por Vicky Krieps. Se estrenó mundialmente en Locarno y se estrenará en Japón en febrero.

La cartera de películas de prestigio en desarrollo de la marca incluye el próximo proyecto de Hirokazu Kore-eda, quien ganó la Palma de Oro de Cannes con “Shoplifters” en 2018; y el siguiente proyecto de Daigo Matsui, una comedia romántica que dio un giro a “Lost in Translation”, que gira en torno a una estrella japonesa de Kabuki y una mujer francesa, que será interpretada por un famoso actor francés.

“Yoroï” marcó una colaboración diferente para Cinefrance Studios, ya que se trataba de un talento francés que buscaba un proyecto ambientado en Japón. El destacado perfil de Orelsan como el artista musical más importante de Francia ayudó a Cinefrance Studios a incorporar a Sony Pictures para esta ambiciosa película. El estudio gestiona los derechos mundiales y lo estrenó esta semana en Francia y Bélgica.

Filmada principalmente en Japón durante tres meses, Yoroi está protagonizada por Cotentin como él mismo: un famoso músico francés que se cansa de ser el centro de atención y decide mudarse a Japón con su esposa embarazada Nanako (Clara Choï) después de viajar por el mundo con Civilization, que resultó ser el álbum más vendido de Francia en 2021 y 2022. Ubicado en la campiña japonesa, Cotentin se topa con una armadura samurái que despierta extrañas criaturas.

En una amplia entrevista en su oficina de París, Gauquié y el productor Renan Artukmaç (que se unió a Cinefrance Studios) hace dos años, dijeron que la afinidad creativa entre Francia y Japón abarca el arte, el cine y el teatro, y ha inspirado a artistas e intelectuales franceses, incluidos Le Corbusier, Roland Barthes, Victor Hugo y Charles Perriand durante los últimos siglos. Incluso hoy en día, algunos de los teatros más importantes de París albergan residencias y representaciones de Kabuki, dice Gauquié. Por el contrario, en Japón son populares las obras de teatro francesas, como por ejemplo los espectáculos de Florian Zeller, cuyas entradas se agotan en los principales teatros japoneses.

Los directores japoneses también tienen en alta estima el cine francés, dijo Gauquié, citando a Hamaguchi, quien lo sorprendió con su “enorme conocimiento de las películas francesas”, incluidos los clásicos de la Nouvelle Vague, “a veces mejor que el de muchos franceses”.

En el caso de “Yoroï”, Cinefrance Studios desarrolló íntegramente el proyecto con Cotentin, a quien se le ocurrió la idea de la película y coescribió el guión inspirado en el manga con el cineasta David Tomaszewski.

Gauquié y Artukmaç dicen que su trabajo en “Yoroï” ilustra el compromiso de Cinefrance Studios con el desarrollo inmersivo sobre el terreno, incluso si eso significa incurrir en costos de desarrollo antes de asegurar la financiación total. Al final, la pancarta logró atraer grandes patrocinadores para el proyecto de 15 millones de euros. Además de Sony Pictures, “Yoroï” fue contratado por Prime Video France, que anteriormente transmitió la serie documental biográfica de Orelsan, “Don’t ever show this to Everyone”, dirigida por su hermano Clément Cotentin y que encabezó las listas de audiencia en la plataforma.

«Cuando desarrollamos un proyecto con un socio japonés en Francia, o con un socio francés en Japón, buscamos la autenticidad, y por eso planeamos viajes incluso antes de tener coproductores y financiación», dice Gauquié, añadiendo que la marca asumió un riesgo similar con un par de películas rodadas en Taiwán, «Black Tea» de Abderrahmane Sissako y «La reparation» de Regis Wargnier.

En “Yoroï”, Gauquié dice que la búsqueda de locaciones comenzó ocho meses antes del rodaje. “Recorrimos 4.000 kilómetros en diez días, en avión, tren y monovolumen”, cuenta el productor, que acabó quedándose unos 20 días más en tierra “para conocer Japón, conocer el paisaje, conocer los lugares y todo”. La película acabó rodándose en el campo de Osaka, a tres horas de Tokio durante la temporada de los cerezos en flor. Dado que el equipo local era japonés, Cinefrance Studios tuvo que contratar intérpretes especializados en cine para facilitar las interacciones entre franceses y japoneses en el set. Cinefrance Studios, que abrió una oficina en Japón, también contrató a Toho Tombo Pictures, una compañía de servicios de producción bien establecida cuyos créditos incluyen “Bullet Train” y “Tokyo Vice”, para trabajar en “Yoroï”.

Hamaguchi utilizó el enfoque de desarrollo inmersivo, quien viajó a Francia varias veces antes de comenzar a filmar “All of a Sudden” para trabajar el material con actores locales, entre otras cosas. Matsui, por su parte, llegó a Francia por primera vez en marzo y conoció a un talento francés, a directores de localizaciones y localizaciones francesas para inspirarle mientras escribe el guión, explica Gauquié. “Los japoneses que filman en Francia no hacen ‘Emily en París’, por lo que requiere mucha preparación y reuniones”, señala.

Cinefrance Studios también desarrolló desde cero “La ilusión de Yakushima” de Kawase, “aquí mismo, en esta oficina, para convertirla en película”, afirma Gauquié. «No lo produjimos con un estudio japonés, lo hicimos con ella y ella es la productora japonesa del proyecto», continúa. Le presentaron a Kawase a través de su agente francés.

Artukmaç dice que la compañía ha ganado terreno entre los cineastas japoneses porque pueden asegurar presupuestos significativos con socios de coproducción europeos (en ausencia de un tratado de coproducción franco-japonés), dinero blando y ventas internacionales (que ahora manejan), pero también están «haciendo películas en una economía controlada que permite hacer películas que son verdaderamente rentables en taquilla». «No hacemos películas de 40 millones de euros que no generan nada», afirma. El otro atractivo es la gran reserva de talentos franceses, muchos de los cuales están deseosos de trabajar con cineastas japoneses. Hamaguchi, por ejemplo, pudo elegir a Efira, una estrella importante en Francia, mientras que Kawase reclutó a Krieps y Kurosawa eligió a Mathieu Amalric y Damien Bonnard.

Los distribuidores y canales de televisión franceses también tienen apetito por las películas de prestigiosos directores japoneses. Así, “De repente”, en fase de posproducción, ya ha conseguido financiación de una larga lista de socios, entre ellos Canal+ y Arte, Eurimage y Diaphana.

«Todavía estoy feliz de que Hamaguchi confiara en nosotros lo suficiente como para decir: ‘Mi próxima película después de ganar un Oscar se hará con estos productores franceses en Francia», dice Gauquié, «porque siempre es un gran acto de fe para cualquier director, pero especialmente para un cineasta japonés de ese calibre, confiar en productores extranjeros para organizar el rodaje y el equipo con el que trabajará a diario».