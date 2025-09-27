Cine de clima político hostil que amenaza el cine, dicen los representantes de la industria

Los periodistas y cineastas y el cine en sí enfrentan amenazas políticas crecientes y crecientes dificultades, según representantes de la industria del cine en el Cumbre de Zurich en sábado.

Participar en una discusión sobre la agitación política que envuelve la industria del entretenimiento en el Festival de cine de Zurich El evento de la industria fue Kathleen Fournier de Charlotte Street Films, productora de la Julian Assange Doc «El hombre de seis mil millones de dólares»; David Unger, CEO de Artist International Group; Nathanaël Karmitz, presidente de Mk2 con sede en París; y Stephen sigue, investigador de datos cinematográficos y consultor de Guinness World Records.

Ofreciendo un marcado ejemplo del clima oscuro para los cineastas fue la experiencia de Fournier en la producción de «The Seis Billion Man» de Eugene Jarecki, que se proyecta en el Festival de Cine de Zurich.

«Como cineasta, como productora, existe un riesgo sustancial a veces involucrado para mí y mi equipo personalmente», dijo Fournier, explicando cómo se mudó con su familia a Berlín para trabajar en el documental, que cuenta «la historia definitiva de WikiLeaks», debido a las imágenes potencialmente explosivas que habían obtenido.

«No nos sentimos cómodos editando en el Reino Unido o en los EE. UU. Porque hay leyes allí y formas de tomar imágenes, y los periodistas no están protegidos en la forma en que están en Alemania. Así que trasladamos todo el equipo de producción y edición a Berlín, y eso fue realmente inspirador y muy interesante hasta que Gaza sucedió y comenzamos a ver que incluso Alemania, con toda su mentalidad cívica, es la caída de los periodistas e Idideiology a Idide e Iding a Erosion. y reaccionar ante eso «.

Ella agregó: «Creo que realmente necesitamos un mecanismo para proteger a los periodistas. Y de eso se trata nuestra película».

Fournier también señaló cómo el clima político cambiante y el crecimiento de las plataformas de transmisión han impactado las perspectivas de ciertos tipos de documentales.

«Solía ​​ser que si ganabas un Emmy, ganó el Premio del Gran Jurado de Sundance, ganó un Premio Grierson, no tendrías problemas para hacer tus películas. Y ganamos todas las personas con muchas de nuestras películas. No soy demandado que las puertas se han cerrado, pero lo que estoy viendo es que a medida que los documentales se mueven a las plataformas de transmisión, muchas de las demandas políticas y más nuidas y difíciles o subjetivas no han cerrado ese salto.

«El tipo de documentales que ahora encuentra en las plataformas de transmisión tienden a ser históricos: existe el pasado, por lo que aplana las apuestas de alguna manera porque esas personas se han ido, ese tiempo está terminado, o es un verdadero crimen o a menudo es muy especie de historias personales. Por lo tanto, es interesante tratar de hacer una película en esta coyuntura particular a medida que el paisaje de los medios está cambiando fundamentalmente, dramáticamente».

Sin embargo, la vida siempre ha sido difícil, agregó Fournier. «Cada época tiene sus desafíos, y creo que nosotros, como generación, mi generación, heredamos muchos de los frutos del trabajo de otras personas en el movimiento de derechos civiles, en términos de libertades civiles. Ahora depende de nosotros defenderlos e investigar realmente lo que significa a medida que algunos de esos derechos y libertades se desafían o se quitan».

A pesar de ganar el Premio Golden Eye Special Jury de este año en Cannes y una proyección «fenomenal» en Zurich, «The Seis Billion Dollar Man» aún no ha conseguido a un distribuidor estadounidense.

«Hemos estado bailando con muchas parejas y hablando. A la gente le encanta la película, pero es una película difícil … habla de Trump, habla sobre el estado profundo. Utiliza todos los hechos que provienen de varios casos judiciales. Es una película increíblemente investigada».

Ofreciendo una fuerte crítica de la industria, SIGUS argumentó que la responsabilidad estaba en las empresas para exhibir un mayor coraje, señalando que la década de 1970 tenía una narración mucho más valiente, más diversa e interesante que en décadas posteriores.

«La industria del cine es fundamentalmente, como un negocio y como un ecosistema, reacio al riesgo, asustado y cobarde … Es absolutamente cobarde que no estén lanzando estas películas. Piensas en cómo los ‘bolos para Columbine’ obtuvieron comunicados de medios y cosas así. Por lo tanto, esto necesita agitadores. Si lo dejamos y no lo dejamos activamente, las cosas de la industria, las formas de horribles. Policía, no solucionamos «.

Si bien estresaba que la política y el cine siempre han estado muy vinculados, Karmitz dijo: «Lo nuevo es que hacemos esta pregunta, y hacemos este tipo de pregunta porque la cultura está bajo ataque y el cine está bajo ataque».

Karmitz dijo que mientras la prensa hablaba cada vez menos sobre películas, las cuentas de extrema derecha en la plataforma de redes sociales X estaban atacando sistemáticamente «todo sobre películas y películas francesas».

La extrema derecha se ha convertido en la voz principal que discute el cine en X, agregó. «¿Es esto un problema? Sí, es, porque la pregunta es, ¿cómo nos organizamos para defenderse?»

Karmitz señaló que muchos de los eventos y discusiones de cine de MK2 atraen reacciones polémicas de los críticos de extrema derecha.

Al observar la situación más amplia en Francia, también enfatizó el reciente desafío legal que enfrenta el Centro Nacional de Cine de CNC en el Parlamento y el asalto de derecha en curso a la televisión nacional.

Unger, por su parte, expresó optimismo de que el clima eventualmente mejoraría. Recordó cómo las películas anteriores de personas como Charlie Chaplin y Stanley Kramer «eran increíblemente controvertidas» en su día. El clásico de 1967 de Kramer «Guess Who está viene a cenar», por ejemplo, ya no causa el gran alboroto que alguna vez lo hizo.

También subrayó la importancia de tal discusión en la Cumbre de Zúrich. «Veo que este registro está aquí. Y creo que para nosotros tener este diálogo aquí es importante, porque nos obliga a todos en esta sala examinar dónde está el negocio y cómo podemos ayudar a darle forma».