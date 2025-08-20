Cinco terremotos ocurrieron en Java Occidental al día

Bandung, Viva – La agencia de meteorología, climatología y geofísica (Bmkg) Registro cinco veces terremoto La tierra ocurre en varias áreas en Java Occidental Dentro de un día del miércoles, que la gente en West Bandung Regency, Purwakarta, a Bekasi Regency.

El jefe de la estación de geofísica de Bandung BMKG, Teguh Rahayu, en Bandung, dijo el primer terremoto, ocurrió en West Bandung Regency con una magnitud de 1.7 a las 12.28 WIB. El epicentro del terremoto estaba en tierra a una distancia de 3 kilómetros al noroeste de West Bandung Regency con una profundidad de 10 kilómetros.

«Según el monitoreo de BMKG Bandung, la falla de Lembang actualmente está experimentando un aumento en la actividad sísmica. Instamos a que las personas aumenten su vigilancia y fortalezcan la mitigación», dijo en un comunicado recibido en Bandung.

Ilustración – Sismógrafo registra vibraciones de terremoto.

Los choques se sienten en el área de West Bandung Regency con una escala de intensidad II MMI o vibración leve. No hubo informes de daños en el edificio debido al incidente.

Por la noche, se produjo un terremoto de magnitud 4.9 en Bekasi Regency con 19.54 WIB con un centro de terremotos en tierra, 19 kilómetros al sureste de Bekasi Regency, a una profundidad de 10 kilómetros.

BMKG dijo que el terremoto poco profundo fue provocado por la actividad cesárea de la parte posterior de Java Occidental (Empuje del arco de la espalda de Java Occidental).

Después de eso, dos réplicas ocurrieron nuevamente en Bekasi, cada una con una magnitud de 2.1 a una profundidad de 10 kilómetros y magnitud 2 a una profundidad de 3 kilómetros.

Además de Bekasi, BMKG también registró réplicas en la regencia de Purwakarta con una magnitud de 1.8 a una profundidad de 33 kilómetros a 20.16 WIB.

BMKG instó al público a mantener la calma, no afectada por los problemas que no pueden contabilizarse, y garantizar que la condición del edificio sea segura antes de regresar a las actividades en la casa. (Hormiga)