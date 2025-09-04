





A corrimiento de tierras Hit Temporal Sheds en el Proyecto Ratle Power en Jammu y el distrito de Kishtwar de Cachemira, lo que llevó a la administración a actuar rápidamente y rescatar a cinco personas el jueves, dijeron las autoridades.

El incidente tuvo lugar en el área de Dhrabshala cuando un deslizamiento de tierra golpeó los cobertizos de estaño destinados a los baños en el Proyecto de energía de las ratas, dijeron.

Cinco personas, que estaban atrapadas por dentro, fueron rescatadas, y tres de ellas han sido ingresadas en el Hospital GMC en Doda, dijeron.

Comisionado adjunto Kishtwar Pankaj Sharma, quien monitoreó la operación, le dijo a PTI que todos están a salvo.

El ministro de la Unión, el Dr. Jitendra Singh, publicó en X que ha hablado con DC Kishtwar Pankaj Sharma en relación con el incidente.

«Debe apreciar la administración del distrito por tomar medidas rápidas y rescatar a unas cinco personas que de otro modo podrían haber sido fatales víctimas del deslizamiento de tierra en el Proyecto de Power de Rattle en el área de Dhrabshala «, dijo Singh.

Las personas rescatadas están lesionadas pero seguras y se les da el tratamiento médico necesario, además de cualquier otra asistencia requerida, agregó.

