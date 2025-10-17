Cinco provincias con mayor inversión en el tercer trimestre de 2025, Java Occidental es la campeona

Jacarta – Ministerio Inversión señaló que Java Occidental (Java Occidental) se convirtió en la provincia con mayor realización de inversión nacional en el tercer trimestre o trimestre de 2025.

Lea también: Rosan Confident Invierte 13.032 Billones De IDR Para Alcanzar El Objetivo Económico Del 8 Por Ciento, Aquí Está Su Estrategia



Los datos del Ministerio de Inversiones, citados el viernes 17 de octubre de 2025, muestran que la realización total de la inversión nacional alcanzó los 491,4 billones de IDR o creció un 13,9 por ciento anual (interanual) en el tercer trimestre en comparación con el mismo período en 2024. Java Occidental contribuyó con 77,1 billones de IDR.

En general, la contribución de Java Occidental está dominada por la Inversión Nacional (PMDN), que asciende a 41,8 billones de IDR o alrededor del 15 por ciento del PMDN nacional total. En cuanto a la inversión extranjera (PMA), Java Occidental también es un destino principal. inversor inversión extranjera con un valor de inversión de 2.200 millones de dólares EE.UU. o el 16,7 por ciento del total de la IED nacional.

Lea también: El mercado de capitales de RI puede alcanzar un valor de transacción diario de 132,64 billones de IDR, Danantara revela por qué no ha sido absorbido al máximo



Las otras cuatro provincias entre las cinco principales realizaciones de inversión son DKI Yakarta (63,3 billones de rupias), Sulawesi Central (33,4 billones de rupias), Banten (30,8 billones de rupias) y Java Oriental (30,4 billones de rupias). A nivel nacional, PMDN todavía domina el mapa de inversiones con una contribución del 56,9 por ciento o el equivalente a 279,4 billones de IDR, mientras que PMA aporta el 43,1 por ciento o alrededor de 212 billones de IDR.



El gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, visitó a las víctimas del colapso de la asamblea taklim en Bogor Foto : VIVA Bogor/M Aprian Romadhoni

Lea también: ¡Lluvia de dinero en octubre! Plaza Indonesia distribuye dividendos en efectivo de más de 268 mil millones de IDR



Con este logro, la realización de la inversión nacional hasta el final del tercer trimestre alcanzó el 75,3 por ciento del objetivo para 2025 fijado en 1.905,6 billones de rupias.

El gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, agradeció el viernes en Bandung a todos los niveles y aparatos de las provincias y distritos/ciudades, así como a los actores industriales y empresariales que han trabajado juntos para que Java Occidental siga siendo el principal destino de los inversores.

Su partido asegura que está comprometido a mantener el clima de inversión, empezando por facilitar la concesión de licencias, proporcionando infraestructura adecuado, para brindar seguridad y comodidad a los inversionistas.

«Lo que se construye es inversión. ¿Qué pasa con la inversión? Sí, debe ser amigable. ¿Cómo puede ser amigable? Los permisos deben ser rápidos, la infraestructura debe construirse bien. El Gobierno Provincial está actualmente muy preocupado por el desarrollo de infraestructura», dijo Dedi. (Hormiga)