Cinco notas positivas de Golkar antes de un año de administración de Prabowo

Jacarta – Vicepresidente General (Waketum) del Partido GolkarIdrus Marham evaluado gobierno Presidente Prabowo Durante un año, Subianto dirigió Indonesia y tuvo un impacto positivo en la gente.

En primer lugar, Idrus evalúa la existencia de un enfoque ideológico basado en cuatro pilares principales. Se considera que el presidente Prabowo ha concienciado a todo el mundo de que la nación debe recibir un buen cuidado.

Así lo expresó Idrus Marham en el lanzamiento de su libro en el PPD del Partido Golkar, en el oeste de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

«Pancasila, la Constitución de 1945, la República de Indonesia y Bhinneka Tunggal Ika. Y por lo tanto, el primer discurso pronunciado por Pak Prabowo inmediatamente después de ser elegido presidente en ese momento, inmediatamente nos dio una conciencia que nos recuerda que Indonesia es como una casa grande, nuestra casa común, que debemos cuidar», dijo Idrus.

Además, se considera que Prabowo adopta un enfoque académico e intelectual para brindar soluciones a los problemas que ocurren en la sociedad. Idrus dijo que el presidente Prabowo proporcionó igualdad según los hechos.

«Hay justicia a la que estamos dando prioridad, hay igualdad. Lo más importante es que la tercera característica es que lo que hizo el señor Prabowo fue un hecho presentado desde un enfoque sociológico. Entonces política basado en hechos», afirmó Idrus.

Además, Golkar evaluó que Prabowo siempre responde rápidamente a los problemas de la sociedad. Idrus dijo que Prabowo implementó bien la política.

«Entonces, la cuarta cosa es que la política adoptada, su ejecución debe ser discutida de manera rápida y precisa y ejecutada de inmediato», dijo.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

La quinta nota positiva es que Golkar evalúa que el método de liderazgo del presidente Prabowo está orientado a las personas y escucha lo que la gente necesita. También agradeció a Prabowo por ser siempre firme al enfrentar la corrupción en Indonesia.

«La quinta es la orientación de las personas. Bueno, este es el liderazgo de Pak Prabowo. Hay tres cosas sobre la orientación de las personas: cómo resolver los problemas de las personas, cómo satisfacer las necesidades de las personas y cómo darles esperanzas de un futuro mejor», dijo Idrus.

A título informativo, el 20 de octubre de 2025 se cumplirá un año de la administración del presidente Prabowo Subianto y del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.