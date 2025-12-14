Cinco nadadores indonesios se clasificaron y llegaron a la final en el quinto día de los SEA Games 2025

Bangkok, LARGA VIDA – Entrando al quinto día de deportes. nadar De Juegos del MAR 2025 2025, Indonesia volverá a cosechar representantes en la ronda final después de que los nadadores rojiblancos realizaran una competencia de natación en la sesión matutina (ronda de clasificación) en la piscina de la Autoridad Deportiva de Tailandia, Bangkok, el domingo 14 de diciembre de 2025.

Un total de 5 nadadores indonesios compitieron en 3 eventos de competición de natación en los SEA Games 2025 que se celebraron esta mañana (ronda de clasificación), a saber, 50 m estilo libre femenino, 50 m mariposa masculino y 200 m braza femenino.

En los 50 m estilo libre femenino, Indonesia tuvo 2 representantes en la ronda final esta tarde después de que la nadadora rojiblanca Nadia Aisha Nurazmi registrara un tiempo de natación de 26,08, seguida por Adelia Chantika Aulia, que registró un tiempo de 26,18.

Además de asegurarse un billete a la final, la velocidad de natación de Nadia Aisha Nurazmi también logró batir el récord nacional de 50 m estilo libre femenino, que anteriormente era de 26,15 y pertenecía a Adelia Chantika Aulia, superándolo a 26,08.

«Alhamdulillah, estoy feliz, al principio solo perseguía mi mejor tiempo personal, pero no esperaba batir el récord nacional», dijo Nadia después de la ronda de clasificación.

«Para llegar a la final, lo importante es hacer un buen calentamiento porque el entrenador tiene mucha influencia a la hora de dar su opinión en la salida y bajo el agua para mejorar las cosas», explicó Nadia.

Continuando con los 50 m mariposa masculino, Indonesia tiene esperanzas de ganar una medalla a través de los nadadores Joe Aditya Wijaya Kurniawan y Samuel Maxson Septionus.

Nadadores indonesios en los SEA Games 2025

Joe logró llegar a la meta con un tiempo de natación de 24.06, mientras que Maxson lo siguió con un tiempo de natación de 25.00.

«No está mal que la clasificación de esta mañana en segundo lugar estuvo cerca de un mejor tiempo personal, especialmente desde que nos clasificamos para el segundo lugar. Ojalá podamos robar una medalla en la final de esta tarde», dijo Joe, quien ayer ganó una medalla de plata en los 100 metros mariposa masculinos.

Mientras tanto, la última nadadora indonesia en clasificarse para la ronda final del quinto día de natación de los Juegos Marítimos de Tailandia 2025 fue Adellia. Al participar en la ronda de clasificación de los 200 m braza femeninos, Adellia, que llegó a la meta con un tiempo de 2:38.68, consiguió el primer lugar en la ronda final.

Otros 5 nadadores indonesios se clasificaron para la ronda final a través de la ruta de clasificación, complementando a 1 nadador rojo y blanco, M. Dwiky Raharjo en los 200 m braza masculinos, 1 equipo indonesio de relevos masculinos de 4×100 m estilo libre y 1 equipo indonesio de relevos femeninos de 4×200 m estilo libre que inmediatamente participaron en la ronda final.