Cinco miembros del personal de la pandilla asesina fueron arrestados por la policía de Perú

Yakarta, Viva – La policía de Perú logró arrestar lima hombre de origen Venezuelasupuestamente involucrado en el asesinato del diplomático de la embajada indonesia en Perú, Zetro Leonardo Purba.

Informes de la agencia de noticias Perú, Andina, el domingo 14 de septiembre de 2025, las cinco personas pandillas Los Maleantes del Conono fue arrestado con éxito el martes 9 de septiembre de 2025.



Zetro Leonardo Purba (40) Staff de la Embajada Indonesia en Lima, Perú, que fue asesinado a tiros

«Después de la operación de inteligencia, la policía arrestó al presunto miembro de la pandilla criminal Los Maleantes de la pandilla del Cono en el distrito de San Martin de Porres (cinco)», como se cita de la declaración de la policía de Perú el domingo 14 de septiembre de 2025.

De ellos, la policía también logró confiscar un arma que supuestamente se usó para dispararle a Zetro Leonardo.

«Una pistola que contiene balas, cinco explosivos y un fusible de 15 metros de largo ha sido confiscado, drogas, 10 teléfonos celulares y una motocicleta también fue confiscada», dijo.

Se sabe que la estación de televisión Canal N también informó que las conclusiones expertas han concluido que las balas de armas incautadas son las mismas que las que se encuentran en el cuerpo de la víctima y en la escena del crimen.

Uno de los cinco sospechosos es el propietario de una motocicleta, que supuestamente se usa en el ataque al diplomático.

La Policía Nacional de Perú también anunció en las redes sociales el martes pasado que las cinco personas fueron detenidas.

Sin embargo, la Policía Nacional del Perú no mencionó su ciudadanía, o indicó que estaban relacionados con ataques mortales contra los diplomáticos asiáticos.