Cinco menores muertos, más de 7,000 reclusos huyen de las prisiones en medio de las protestas de Nepal







Al menos cinco menores murieron durante un choque con personal de seguridad en una cárcel en el oeste NepalMientras que más de 7,000 reclusos escaparon de varias prisiones en todo el país en medio de las violentas protestas antigubernamentales, según informes de los medios.

Las manifestaciones masivas que forzaron Primer Ministro KP Sharma Oli Para renunciar el martes, condujo a una situación grave de ley y orden en múltiples distritos. En respuesta, el ejército de Nepal impuso órdenes restrictivas a nivel nacional seguidas de un toque de queda el miércoles, informó la agencia de noticias PTI.

Los reclusos aprovecharon los malos malos para intentar escapes de las cárceles, lo que resultó en enfrentamientos violentos en varias instalaciones correccionales desde el martes.

«Cinco reclusos juveniles murieron en un choque con personal de seguridad en la casa correccional de Naubasta en la cárcel regional de Naubasta ubicada en el municipio rural de Baijnath-3 de Banke el martes por la noche», informó el en ascenso Nepal, según PTI.

Los menores fueron asesinados y otros cuatro sufrieron heridas cuando la policía abrió fuego después de que los reclusos intentaron apoderarse de las armas del personal de seguridad, declararon el periódico, citando el Ministerio Interior correccional de Naubasta Juvenile.

Según las autoridades, 149 de los 585 reclusos de la prisión y 76 de los 176 detenidos de la casa juvenil escaparon durante el incidente, informó PTI.

Myrepublica informó que alrededor de 7,000 reclusos han huido de varias cárceles en todo el país. Citando Ministerio del Interior Fuentes, el documento dijeron que escapamos de múltiples instalaciones, incluida la cárcel de Dilibazar (1,100), Chitwan (700), Nakkhu (1,200), Jhumpka en Sunsari (1,575), Kanchanpur (450), Kanchanpur (450) Kailali (612), Jalshwar (576), Kaskanpur (450) Kailali (612), Jalshwar (576), Kaskanpur (576). (773), Dang (124), Jumla (36), Solukhumbu (86), Gaur (260) y Bajhang (65).

«Los prisioneros amenazaron al personal de seguridad mientras salieron. Con convictos que cumplían sentencias por varios delitos ahora en general, el miedo ha agarrado al público. Muchas víctimas de estos crímenes han huido de sus hogares, temiendo represalias», dijo el informe.

En un incidente separado, los 471 reclusos, incluidas 43 mujeres, escaparon de la cárcel del distrito en Sindhuligadhi, Sindhuli, en la provincia de Bagmati del sur de Nepal. La administración de la prisión dijo que los reclusos prendieron fuego dentro de las instalaciones el miércoles por la mañana y rompieron la puerta principal para huir.

Superintendente De la policía, Laldhwaj Subedi confirmó que todos los prisioneros habían salido de la cárcel, agregó Myrepublica.

El Katmandú Post informó que más de 500 reclusos escaparon de la prisión del Distrito Oeste de Nawalparasi en el sur de Nepal. «Los prisioneros en la cárcel del distrito en Nawalparasi West escaparon después de que pusieron incendios y levantaron consignas que exigieron liberación dentro de la prisión», dijo el periódico. Agregó que a pesar de los esfuerzos para controlarlos, la mayoría de los reclusos lograron huir.

En KatmandúUn prisionero que intentaba escapar de la cárcel de Dillibazar fue capturado por jóvenes locales y entregado al ejército nepalí.

Varios reclusos también escaparon de la prisión de Rajbiraj en Saptari después de incendiar dentro de las instalaciones el miércoles por la tarde. A pesar de que el personal de seguridad disparaba múltiples rondas de gases lacrimógenos para controlar la situación, algunos reclusos huyeron. La prisión albergaba a 397 reclusos en ese momento, dijeron las autoridades.

En Parsa, los reclusos intentaron escapar de la prisión de Birgunj rompiendo un gran agujero en la pared sur. El jefe de la prisión Khemraj Bhusal dijo: «La situación fue controlada después de horas de esfuerzo por el personal de seguridad».

Según Khabarhub, «un video que circula en las redes sociales muestra a un recluso que atraviesa un panel de ventana para huir de las instalaciones de la prisión. Testigos Dijo los lugareños lo persiguieron después de detectarlo huyendo. «El detenido fue restringido por los residentes antes de ser entregado a las fuerzas de seguridad cercanas. El informe no especificó si el incidente ocurrió el martes o miércoles.

En otro caso, al menos 36 prisioneros escaparon de una cárcel en el municipio de Chandanath-6, Jumla, en el oeste de Nepal. La policía dijo que la fuga ocurrió a las 12:02 am del miércoles cuando los prisioneros golpearon al director de la cárcel con una caña de madera y rompieron la puerta principal.

DSP Rabin Babu Regmi, jefe de policía de Jumla, dijo que la búsqueda de reclusos escapados está en curso. «La cárcel tenía a 98 reclusos en total, de los cuales 36 han escapado, mientras que 62 permanecen bajo custodia policial. Se han desplegado un total de 15 soldados bajo el comando del ejército de Nepal para asegurar la cárcel», dijo el informe.

(Con entradas PTI)





Fuente