Cinco extranjeros chinos se convierten en sospechosos de minería ilegal de oro en Papúa y los expedientes se transfieren al fiscal

Papúa, EN VIVO – La Policía Regional de Papúa ha transferido oficialmente el caso de extracción ilegal de minerales metálicos de oro que involucra a varios ciudadanos extranjeros (WNA) de China a la Fiscalía del Distrito de Jayapura (Kejari). La delegación se realiza una vez declarado completo el expediente.

El director de Investigación Criminal de la Policía de Papúa, el comisionado I Gusti Gede Era Adhinata en Jayapura, dijo el sábado por la noche que los siete sospechosos y sus pruebas han sido entregados al fiscal para continuar con los procedimientos legales.

«Cinco de los siete sospechosos entregados al fiscal son extranjeros chinos: HB como inversor y controlador de actividades mineras ilegales, WC como técnico eléctrico, ZL como técnico mecánico, CH como supervisor de campo y CT como chef», afirmó el sábado (29/11/2025) por la noche.



Ilustración de un lugar de minería ilegal

Los otros dos sospechosos son LH, un traductor que facilitó la comunicación entre trabajadores extranjeros, y AM alias IN, cuya función era traer trabajadores extranjeros y ayudar a atender las necesidades operativas de la mina ilegal.

La segunda fase de la presentación, dirigida por el AKP Lukyta K. Putra, fue recibida directamente por el Fiscal Adjunto Yosef en la Fiscalía del Distrito de Jayapura.

También se entregaron varias pruebas, entre ellas máquinas procesadoras de oro, equipos pesados ​​marca Caterpillar que estaban dañados, productos químicos para el procesamiento de minerales, documentos legales de la empresa y arena negra que contenía oro.

«Al entregar al sospechoso y las pruebas, el expediente del caso se declaró completo y será seguido por el fiscal de la Fiscalía de Jayapura para realizar más procedimientos», dijo el comisionado Era Adhinata.

En cuanto a actividades mina de oro ilegal El incidente tuvo lugar en el área de Kali Pur Senggi, Jayapura Regency. (Fuente ANTARA)