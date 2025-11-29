Cinco extranjeros chinos se convierten en sospechosos de minería ilegal de oro en Papúa y los expedientes se transfieren al fiscal

domingo 30 de noviembre de 2025 – 06:32 WIB
Papúa, EN VIVO – La Policía Regional de Papúa ha transferido oficialmente el caso de extracción ilegal de minerales metálicos de oro que involucra a varios ciudadanos extranjeros (WNA) de China a la Fiscalía del Distrito de Jayapura (Kejari). La delegación se realiza una vez declarado completo el expediente.
Lea también:
Redada en mina de oro ilegal, policía de Gowa: encontramos herramientas mineras tradicionales
El director de Investigación Criminal de la Policía de Papúa, el comisionado I Gusti Gede Era Adhinata en Jayapura, dijo el sábado por la noche que los siete sospechosos y sus pruebas han sido entregados al fiscal para continuar con los procedimientos legales.
«Cinco de los siete sospechosos entregados al fiscal son extranjeros chinos: HB como inversor y controlador de actividades mineras ilegales, WC como técnico eléctrico, ZL como técnico mecánico, CH como supervisor de campo y CT como chef», afirmó el sábado (29/11/2025) por la noche.
Los otros dos sospechosos son LH, un traductor que facilitó la comunicación entre trabajadores extranjeros, y AM alias IN, cuya función era traer trabajadores extranjeros y ayudar a atender las necesidades operativas de la mina ilegal.
La segunda fase de la presentación, dirigida por el AKP Lukyta K. Putra, fue recibida directamente por el Fiscal Adjunto Yosef en la Fiscalía del Distrito de Jayapura.
También se entregaron varias pruebas, entre ellas máquinas procesadoras de oro, equipos pesados marca Caterpillar que estaban dañados, productos químicos para el procesamiento de minerales, documentos legales de la empresa y arena negra que contenía oro.
«Al entregar al sospechoso y las pruebas, el expediente del caso se declaró completo y será seguido por el fiscal de la Fiscalía de Jayapura para realizar más procedimientos», dijo el comisionado Era Adhinata.
En cuanto a actividades mina de oro ilegal El incidente tuvo lugar en el área de Kali Pur Senggi, Jayapura Regency. (Fuente ANTARA)
¡Mafia furiosa! El coche oficial del jefe de policía de Kuansing destruido durante una redada en una mina de oro ilegal
La acción para controlar la extracción ilegal de oro en Kuansing, Riau, terminó en caos. El coche oficial del jefe de policía AKBP Raden Ricky Pratidiningrat fue atacado por una multitud brutal y resultó gravemente dañado.
VIVA.co.id
8 de octubre de 2025