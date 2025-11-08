Cinco equipos aseguran boletos para el Top 32 del Mundial Sub-17, ¿cuál es el destino de la selección nacional de Indonesia?

Doha, EN VIVO – Cinco equipos han confirmado su pase a los dieciseisavos de final Mundial Sub-17 2025 tras superar dos jornadas de la fase de grupos. Se trata de Italia, Portugal, Argentina, Brasil y Zambia.

Mientras tanto, suerte Selección Nacional de Indonesia La selección sub-17 todavía está por definirse en el partido final. La derrota por 0-4 ante Brasil en la segunda jornada del Grupo H en el Aspire Pitch Zone 7, el viernes (11/7), puso a Garuda Muda al límite.

Brasil es poderoso, Indonesia está deprimida

El equipo de Nova Arianto se vio inmediatamente bajo una fuerte presión desde los primeros minutos. El gol de Dafa Setiawarman fue encajado tres veces en el primer tiempo, mediante goles de Luis Eduardo, Felipe Morais y un gol en propia puerta de Putu Panji.

Brasil aseguró una victoria aplastante gracias al gol adicional de Ruan Pablo en la segunda mitad.

Con este resultado, Brasil se sitúa firmemente en la cima del Grupo H con seis puntos y una diferencia de goles de +11, gracias a una gran victoria por 7-0 sobre Honduras en el partido inaugural. Mientras tanto, Zambia ocupa el segundo lugar con tres puntos, después de una victoria por 5-2 sobre Honduras.

«Tenemos que levantarnos inmediatamente. Todavía hay posibilidades y los niños han prometido dar lo mejor de sí en el último partido», afirmó el seleccionador sub-17, Nova Arianto, en una entrevista tras el partido.

Las oportunidades de Garuda Muda siguen abiertas

Aunque perdió dos veces, Indonesia no quedó completamente eliminada. Garuda Muda aún puede clasificarse por la ruta de los mejores terceros clasificados, siempre y cuando consiga una gran victoria en el último partido contra Honduras y tenga una diferencia de goles superior a los competidores de otros grupos.

«Sabemos que la situación es difícil, pero no nos rendiremos. Todos los jugadores siguen motivados para ofrecer los mejores resultados a Indonesia», afirmó la capitana del equipo, Evandra Florasta.

Honduras es ahora un oponente de vida o muerte para la selección de Indonesia. La victoria mantendrá las esperanzas de llegar a los dieciseisavos de final, además de proporcionarle la redención después de dos derrotas iniciales.

Mientras tanto, Brasil y Zambia, que han confirmado sus boletos, se reunirán el lunes (11/10) para determinar quién ganará el Grupo H.

La siguiente es una lista de los cinco equipos que se han clasificado para los dieciseisavos de final

1.Italia

2.Portugal

3. Argentina

4. Brasil

5.Zambia