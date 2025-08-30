Cinco edificios en Bandung fueron severamente dañados debido a que los manifestantes fueron quemados y lanzados

BandungVIVA – El alcalde de Bandung, Muhammad Farhan, mencionó al menos cinco edificio Sufrió daños severos debido a la demostración del taxista combinado de la motocicleta (OJOL) y los estudiantes que terminaron el caos el viernes 29 de agosto de 2025.

Farhan, quien observó directamente la ubicación del daño, dijo el edificio dañado entre Otros edificios de activos de MPR Ri en Jalan Diponegoro, restaurante Sambara, casa de un residente en Jalan Gempol, así como dos oficinas bancarias en Jalan Ir H Djuanda.

«Desde la verificación realizada, hubo al menos cinco edificios muy dañados después de ser quemados en piedras en los manifestantes», dijo el alcalde Muhammad Farhan en Bandung el sábado.

Además del daño de la construcción, Farhan dijo que varias instalaciones públicas también se vieron afectadas, incluidas las carreteras dañadas por la quema hasta que el asfalto fue destruido y que algunos semáforos ya no funcionan.

Por el momento, el gobierno de la ciudad de Bandung asignará al Departamento de Transporte (Dishub) que coordine con la Unidad de Tráfico de la Policía de Bandung para regular el tráfico.

«Como en Jalan Dago Cikapayang, semáforo Dañado, por lo que debe haber un acuerdo «, dijo Farhan.

Agregó que el gobierno de la ciudad de Bandung también continuó coordinando con aparatos territoriales para que las actividades comunitarias continúen funcionando normalmente, incluidas las empresas y el comercio minorista.

Farhan se asegura de que el suministro de productos básicos sea seguro y que el precio del arroz esté controlado.

«Luego he confirmado que el suministro de alimentos básicos estará disponible y aún estará disponible muy bien en los mercados minoristas tradicionales y modernos», dijo.

Para los turistas, Farhan apeló a no entrar en pánico. Se aseguró de que no hubiera hoteles o atracciones turísticas dañadas, para que las personas aún pudieran pasar la noche y las vacaciones en Bandung los fines de semana.

«Nosotros del gobierno de la ciudad de Bandung continuaremos manteniendo la seguridad y la comodidad», dijo. (Hormiga)