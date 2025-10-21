Cinco conclusiones del Festival de Cine Infantil de Sharjah

En gran parte del mundo, el cine infantil todavía lucha por el reconocimiento, siendo con demasiada frecuencia descartado como una programación educativa en lugar de una fuerza artística o comercial. El Aeropuerto Internacional de Sharjah Festival de cine infantilque recientemente cerró su 12ª edición (del 6 al 12 de octubre), presenta un contraargumento convincente. El festival ha pasado de ser un escaparate regional a convertirse en un punto de encuentro para un creciente movimiento internacional, que ve a los niños no sólo como espectadores, sino también como participantes, críticos y creadores.

A lo largo de una semana de proyecciones, talleres e intercambios interculturales, SIFF reafirmó que la narración juvenil no es un nicho, sino un laboratorio para la empatía, la creatividad y la imaginación.

Aquí hay cinco conclusiones del festival de este año.

Jurados jóvenes: cuando los niños se convierten en críticos

Los jóvenes jurados del SIFF continúan encarnando la idea fundacional del festival: que la educación cinematográfica comienza no sólo en las aulas, sino también en la conversación. Para muchos participantes, la experiencia fue transformadora.

Yukhti Sharma, de catorce años, calificó el papel como “un privilegio que te hace ver cómo funcionan realmente las películas, desde el ritmo, los ángulos y la emoción”. La miembro del jurado Hawraa Yaser reflexionó que le enseñó que “los jóvenes pueden marcar una diferencia en la forma en que se cuentan las historias”, mientras que Amal Abdulaziz Alabdouli observó que ahora mira películas “en busca de simbolismo, ritmo y cómo la música cambia el estado de ánimo”.

Sus comentarios reflejan cómo el programa replantea el concepto de espectador como autoría. Al invitar a los niños a deliberar, discutir y elegir a los ganadores, SIFF esencialmente está enseñando alfabetización mediática como una disciplina creativa, cultivando audiencias que interpretan las películas de manera crítica, no pasiva.

Es una forma de empoderamiento: confiar a los niños el gusto, no sólo el entretenimiento.

Global Connect: el cine infantil encuentra su voz

Uno de los momentos más llamativos del SIFF de este año no estuvo en la pantalla sino en salas de paneles como el Congreso Mundial de Cine Infantil y Juvenil, donde directores de festivales de todo el mundo compararon notas sobre los triunfos y desafíos en el sostenimiento del cine infantil.

Desde Johannesburgo, Firdoze Bulbulia, fundador del Festival de Cine Infantil Nelson Mandela, recordó a sus pares «los niños son la inversión más importante que cualquier sociedad puede hacer. Sus mentes son abiertas, curiosas, llenas de posibilidades… aún no están cansadas del cinismo». Con demasiada frecuencia, señaló, «la industria en general pasa por alto este espacio porque no promete retornos comerciales inmediatos. Pero el valor real radica en moldear cómo las audiencias jóvenes ven el mundo y entre sí». A través de iniciativas como la Carta Africana sobre Radiodifusión Infantil, Bulbulia ha pasado décadas convirtiendo esa convicción en política: que los medios infantiles no son caridad ni pedagogía, sino un derecho cívico.

Ralm Lee, director del Aeropuerto Internacional de Busan de Corea del Sur. Festival de Cine Infantil y Juvenil, adopta un enfoque científico. BIKY colabora con cineastas, educadores, científicos y corporaciones locales para estudiar cómo las historias influyen en la empatía y el desarrollo cognitivo. «El cine infantil no es un género secundario, es donde comienza el futuro de la narración», explicó. “Una vez que la gente es testigo del impacto, como un niño que hace su primera película, o un debate entre el público que cambia la forma en que los adultos ven el mundo, es imposible descartar este campo como ‘pequeño’”.

Shruti Rai de la India, que dirige el Festival de Cine Infantil Chinh India, se hace eco de esa creencia a través de su programa Chinh Media Literacy, que capacita a los escolares para que hagan sus propias películas. Chinh también fue el primer festival del mundo en introducir un jurado de prekínder, en el que niños de entre tres y siete años evalúan películas realizadas para su grupo de edad, un acto audaz de confianza que redefine lo que podría significar la “participación juvenil”. “No estamos esperando a que los adultos hagan películas para niños”, subrayó Rai. «Estamos enseñando a los niños a construir su propio universo cinematográfico. Estamos sembrando semillas que tardan años en crecer, pero están creciendo».

Juntos, estos directores y muchos otros presentes en SIFF forman una red emergente con objetivos compartidos, impregnada de educación, acceso y narración de historias. El papel de Sharjah se trata menos de liderar que de conectar, reuniendo voces de todo el mundo en la misma conversación sobre lo que puede ser el cine infantil.

La infraestructura como visión: Sharjah construye un ecosistema creativo

El crecimiento de SIFF es parte de una visión creativa más amplia que está tomando forma en todo el emirato de Sharjah. Ciudad de los medios de Sharjah (también conocido como Shams), un socio clave del festival, ha implementado nuevos espacios de producción, programas de medios digitales e incubadoras de talentos diseñados para convertir la inversión cultural en infraestructura industrial a largo plazo. La sinergia con SIFF no es estructural, las dos entidades operan por separado, sino filosófica: ambas ven la juventud y la creatividad como una infraestructura a largo plazo.

director del SIFF Jequesa Jawaher bint Abdullah Al Qasimi A menudo ha descrito el festival como un puente entre la educación y la industria, un lugar donde la imaginación se convierte en un camino profesional. Con Shams ampliando el aspecto técnico de esa ecuación, Sharjah está creando efectivamente un ecosistema donde la narración y el espíritu empresarial se refuerzan mutuamente.

En una era en la que “economía creativa” se ha convertido en una palabra de moda a nivel mundial, el enfoque de Sharjah parece inusualmente fundamentado. Su apuesta por la cultura no es un ejercicio de marca, sino una inversión pública y cívica sostenible.

Invertir localmente: las voces emiratíes pasan a ser el centro de atención

Para los jóvenes cineastas emiratíes que se estrenan o regresan al SIFF, esa infraestructura no puede llegar lo suficientemente pronto. Fatimah Alshamsi describió el momento actual como uno de posibilidades pero también de fragilidad. “El verdadero apoyo comienza cuando termina el festival”, explicó. «Necesitamos laboratorios, subvenciones y tutorías que nos permitan crecer entre festivales y conectarnos con patrocinadores que creen en una escena local».

Su película, “Wa’ad”, que formó parte de la sección de cortometrajes árabes y fue recibida calurosamente por el público, le recordó que la siguiente fase del cine emiratí comienza con los espectadores más jóvenes. «Los niños en mi proyección no eran tímidos», recordó. «Se quedaron sin aliento, se rieron e incluso regañaron a los personajes. Me mostró que nuestras historias no necesitan validación externa. Pueden crecer a partir de cómo se ven a sí mismos nuestros hijos».

cineasta Ali Fuadquien se llevó a casa los máximos honores en la sección de Documentales por “Guardianes de las Montañas”, considera la narración como preservación. “Alguien me dijo una vez que no tenemos nada que mostrarles a nuestros hijos sobre nuestro pasado”, reflexionó. «Ese sentido de responsabilidad me impulsa». Fuad espera llevar la historia de los Emiratos a audiencias globales “en su forma auténtica, no como estereotipo, sino como memoria”.

Juntos, estos cineastas encarnan la apuesta de Sharjah: que al invertir temprano en creadores locales, el emirato puede construir una cultura cinematográfica que sea a la vez exportable y profundamente arraigada.

Futuros digitales: ampliar el acceso a través de la tecnología

Si el alma de SIFF reside en la tradición, su mirada está firmemente puesta en el futuro. La edición de este año mostró Talleres de edición asistida por IA, realización de películas móviles y publicación digitalalentar a los participantes a escribir, filmar y realizar cortos directamente en sus propios dispositivos.

La iniciativa tiene menos que ver con la novedad que con el acceso. En una región donde las escuelas de cine siguen siendo escasas, los teléfonos inteligentes se han convertido en estudios de nivel básico, herramientas tanto de creación como de inclusión.

La directora del festival, Sheikha Jawaher bint Abdullah Al Qasimi, lo llamó “un futuro en el que cada niño con una historia y un teléfono inteligente pueda convertirse en cineasta”. Ese espíritu reformula la tecnología como una forma de democratizar la creatividad sin diluirla.

Al adoptar herramientas móviles y de inteligencia artificial, SIFF no persigue tendencias sino que desmantela barreras y convierte la alfabetización digital en agencia artística. En un espacio donde las historias alguna vez requirieron instituciones, la próxima generación está aprendiendo a construir las suyas propias.

La comida para llevar

A través de estos temas y más, el SIFF de este año posicionó al cine infantil no como una rama de la industria sino como su conciencia. En Sharjah, el futuro del cine parece menos un espectáculo y más una administración. Las voces más jóvenes no están esperando a heredar el medio, sino que ya lo están remodelando.