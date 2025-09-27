Cinco comida para llevar de la trama 30 de Busan.

El 30 Festival Internacional de Cine de Busan Envolvió su carrera de 10 días con asistencia récord, pero debajo de las alfombras rojas llenas de estrellas y la atmósfera de celebración, la edición histórica destacó a una industria en transición. Desde la crisis que enfrenta el cine coreano hasta la transformación competitiva del festival, aquí están las cinco conclusiones clave que surgieron de BIFF 2025.

La crisis del cine coreano fue el titular

Lejos de ser susurrados en los corredores, la crisis del cine coreano estaba al frente y al centro de Biff, con líderes de la industria que usan la plataforma para diagnosticar abiertamente los desafíos y buscar soluciones. Según las cifras del consejo de cine coreano, la taquilla coreana recaudó alrededor de $ 293 millones en la primera mitad de 2025, una caída del 33% interanual, con admisiones que cayeron aproximadamente al mismo margen. Agosto vio una especie de avivamiento antes de que el inicio de la caída fue testigo de más estancamiento. Una escasez de éxitos de taquilla nacionales, la creciente competencia de las plataformas de transmisión y el ajuste del cinturón de consumo son los impulsores de la caída, lo que amenaza con volar a uno de los mercados teatrales más dinámicos de Asia. Actualmente, la industria está enfrentando una amenaza existencial para su cultura teatral que alguna vez fue a favor.

Director de apertura Park Chan-wook le dijo Variedad: «Creo que no es tanto la crisis del cine. Es una crisis de los cines de cine. Pero también creo que, a su vez, la crisis de los cines es en realidad, de hecho, la crisis del cine».

Durante un panel de Winston Baker en el mercado de Busan, Jerry Ko de CJ Enm habló sobre los desafíos que enfrentan el cine coreano, señalando que «el entorno de marketing ha cambiado significativamente» y que «el modelo de gran éxito que dirigió el alto crecimiento de Corea en la década de 2010 ya no funciona de la misma manera». Explicó que los canales de marketing se han fragmentado y cambiado de la televisión tradicional y la transmisión a Instagram, las redes sociales y YouTube, lo que dificulta «las películas de gran éxito difundir información a muchas personas». KO también discutió los desafíos de financiamiento, afirmando que «los mercados de capitales generalmente se han estancado» y «financiar los inversores se han dudado cada vez más en invertir».

El presidente del festival, Park Kwang-su, reconoció la gravedad durante un evento de la India-Corea, declarando: «En la actualidad, la industria cinematográfica coreana está pasando por un momento muy desafiante».

Una de las soluciones parece ser coproducciones, con las principales compañías coreanas como CJ Enm y Hive que profundizan los lazos con el vibrante mercado indonesio. En el mismo evento de la India-Corea, la jefa de Busan Market Ellen Yd Kim dijo: «Esperamos con ansias el cine indio, Corea y toda Asia trabajan juntas más de cerca para crear nuevas historias para el futuro».

Las agencias de Netflix y Hollywood estaca territorio asiático

Netflix hizo su jugada más fuerte hasta el momento para el dominio asiático en Busan, entregando su pizarra más de alto perfil en el festival. El gigante de la transmisión se asoció con Biff para presentar Creative Asia 2025, una cumbre de la industria de un día de duración clases magistrales de Guillermo del Toro, maestro de género coreano Yeon Sang-hoy La creadora de «Kpop Demon Hunters» Maggie Kang.

Más allá de la programación de la cumbre, Netflix tenía una pizarra de nueve títulos en el festival, incluida «Jay Kelly» de Noah Baumbach, «Frankenstein» de Guillermo del Toro, «Good News» de Kathryn Bigelow «A House of Dynamite» y Byun Sung-Hyun «Good News».

UTA realizó su impulso de expansión asiático más ambicioso hasta ahora, con el socio principal David Park presentando la estrategia múltiple de la agencia. «Nuestros planes para Asia son ambiciosos» Parque contado Variedad Antes de la fiesta anual de Biff de Uta. «Estamos pensando en Asia no solo en términos de qué negocios podemos traer a los Estados Unidos, sino cómo podemos expandir nuestra huella global trabajando con grandes artistas que ya están en Asia».

La estrategia de UTA se centra en Corea como su prioridad, con Japón muy detrás, extendiéndose a Filipinas, Vietnam, India e Indonesia a través de la música y el talento entre medios. La agencia tiene como objetivo convertirse en «un verdadero socio para los múltiples hifenatos en toda la región», yendo más allá de la representación tradicional para abarcar música, asociaciones de marca y consultoría corporativa.

The Motion Picture Association realizó su taller de Bridge to Hollywood a través de la Academia de Cine Asiático Chanel X Biff, con el director de «Río» Carlos Saldanha como juez, lo que refleja el creciente interés estadounidense en el desarrollo de tuberías de talento asiático.

El mercado navega por los desafíos del calendario

El traslado de Biff de su tragamonedas tradicional de octubre al 17 al 26 de septiembre, requerido por la fiesta de otoño de Corea, Chuseok, que cayó durante las fechas habituales del festival, creó desafíos logísticos en todo el ecosistema internacional del festival.

Las nuevas fechas significaban que Biff siguió de cerca a Toronto y se superpuso con San Sebastián. ¡Lo más afectado fue la delegación europea de promoción cinematográfica, que solo podía presentar 18 empresas para la Europa tradicional! Umbrella se encuentra en el mercado de Contenido y Cine Asiático, en comparación con los 30 habituales, ya que varias compañías de ventas europeas citaron conflictos calendario y proximidad a San Sebastián.

Sin embargo, ACFM aún logró números récord con 30,006 participantes, un aumento del 13.5% desde 2024. Las insignias del mercado alcanzaron 3,024 participantes de 54 países, lo que representa un aumento del 14.3%. Ellen Yd Kim, Jefe de ACFM, dijo Variedad que ACFM está «evolucionando más allá de un mero lugar transaccional en una encrucijada dinámica donde los creadores, inversores y plataformas convergen para generar nuevas oportunidades que reflejen el panorama de contenido de Asia».

La presencia europea comprimida fue compensada por la participación regional asiática fortalecida, con India establece su primer pabellón en el mercado a través de las olas Bazaar – Bharat Pavilion, mientras que Indonesia ha tenido un Presencia creciente en ACFM en los últimos años.

La sección de competencia marca la transformación histórica

El lanzamiento de Biff de su primera sección de competencia representa la transformación más dramática del festival desde su inicio de 1996. El director del festival, Jung Hanseok, fusionó las nuevas corrientes de larga data y los programas Kim Jiseok para crear una plataforma más impactante exclusivamente para el cine asiático, con 14 películas compitiendo por cinco categorías del nuevo premio Busan.

«Me di cuenta de que nuestras dos secciones representativas, las nuevas corrientes y la sección de Jiseok, habían alcanzado sus límites en términos de influencia», Jung explicado a Variedad. El jurado de la competencia, presidido por el director de «The Chaser» Na Hong-Jin y que comprende a Tony Leung Ka-Fai, Nandita Das, Marziyeh Meshkiny, Kogonada, Yulia Evina Bhara y Han Hyo-Joo, elevaron el perfil de la sección significativamente.

Los trofeos de premios diseñados por Palma d’Or ganador Apichatpong Weerasethakul agregaron gravitas artísticas a los procedimientos. La selección del ganador del Gran Premio como la película de clausura marcó otro descanso de la tradición, con las ceremonias de fotocall de competencia en el Centro del Cinema Busan atrayendo al público sustancial y estableciendo el nuevo formato como un evento tentpole.

Star Power regresa con toda su fuerza

BIFF 2025 entregó alineaciones de invitados espectaculares, logrando una asistencia récord de 238,697, un aumento de aproximadamente 20,000 respecto al año anterior. De invitado especial Lisa de Blackpink A Michael Mann, Marco Bellocchio, Guillermo del Toro, Sean Baker, Juliette Binoche, Nishijima Hidetoshi, Kim Minha y Tony Leung Ka-Fai El festival atrajo a una lista de talento incomparable.

El festival Sección de competencia entregada victorias notablesCon el «Gloaming in Luomu» de Zhang Lu tomando los mejores honores cinematográficos y el actor taiwanés Shu Qi ganando al mejor director para su debut como director «Girl». Shu Qi estaba obteniendo un doble servicio en el festival, también protagonizando «The Resurrected» de Netflix.

La alfombra roja de la ceremonia de apertura zumbó de energía cuando Lee Byung-Hun, estrella de la película de apertura «No Other Choice» y FROM de «Squid Game» Global Success, sirvió como anfitrión. El festival dio la bienvenida a los distinguidos ganadores del premio, incluidos Jafar Panahi (cineasta asiática del año), Sylvia Chang (Premio Camellia) y Chung Ji-Young (Premio de Cinema Coreano).

La aparición de Guillermo del Toro junto con el actor Shin Yeeun, particularmente deleitó al público y generó una atención importante en las redes sociales. Las 323 sesiones de visita de invitados del festival en 67 eventos crearon numerosas oportunidades para la interacción de la audiencia.

Las clases magistrales con Mann y Kogonada atrajeron multitudes de capacidad, mientras que el programa de actores de la Casa con Lee Byung-Hun, Son Ye-Jin y Ninomiya Kazunari demostraron ser particularmente populares. La robusta programación ayudó a BIFF a alcanzar su mayor asistencia en los últimos años, reforzando la posición del festival como una plataforma de lanzamiento crucial para el cine asiático, incluso cuando la industria coreana lidia con desafíos sin precedentes.