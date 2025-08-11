Cinco cineastas africanos para rastrear, exhibidos en las puertas abiertas de Locarno

África Pasos firmemente sobre el umbral del 2025 de Locarno Puertas abiertas Para entregar cinco narraciones cortas singulares que extraen de la lucha social, la tradición ancestral y la memoria comunitaria en un programa finamente curado que centra las narraciones atractivas y culturalmente ricas del continente.

Tomando temas tan elaborados y condensándolo magistralmente en instantáneas completamente refinadas, los directores consolidan firmemente sus habilidades en la barra lateral, que marca su celebración inaugural de características, productores y creativos africanos después de envolver recientemente un enfoque de tres años en los cineastas de América Latina y el Caribe. Con el objetivo de impulsar regiones donde el financiamiento y el cine sean más desafiados, las puertas abiertas de Locarno ofrecen una plataforma y un programa de desarrollo significativo para los asistentes.

Los cortos de este año también muestran una sensación de un atractivo cinematográfico más amplio, desde comentarios sociales pesados en «The Last Journey» de Absolaye Sall y el título de Yasir Faiz «Bougainvillea» hasta la narración de Amina Abdoulaye Mamani en polvo y evocador de una niña de una joven cuyo destino se deciden por ella en «The Envoy of God», Priscillia Kounkeu, Kounkeu, sugerente, sugerente, sugerente, el destino, el festival, el envío de God «. Un pasado que da forma al presente, «donde comenzó mi memoria», y la rumia esotérica de la paciencia de Nitumwesiga, «Jangu».

Un desglose en la alineación:

«El último viaje» («El último viaje», Abdoulaye Sall, Mauritania, Senegal)

Enganchando el Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de OUJDA de 2023, el breve turno en Maodo, un joven que regresa a casa después de una larga ausencia. Desapareciendo después de un día de trabajo como vendedor callejero, su familia lo busca desesperadamente. Una pérdida de esperanza impregna la narración, que retrata «una familia dividida entre desilusión y el anhelo de otro lugar. Es un tributo a aquellos que se quedan y un grito de aquellos que se van», explica Sall. Un conmovedor drama familiar que ralentiza la naturaleza precaria de asegurar un futuro, la película es producida por 5 películas de producción y coproducida por la producción de Yennenga. Las ventas son manejadas por Wawkumba Films.

El último viaje

«Venir» (Nitosga de paciencia, Uganda)

Después de un encuentro traumático, dos hermanas se comunican con una bruja local para desterrar a los hombres de su ciudad durante tres horas. Anhelando extender su fortuna, llegan a descubrir que todos los hombres han desaparecido permanentemente, sus almas cosechadas por las fuerzas místicas. «A través de esta película, volvemos a capturar elementos de la tradición africana que han sido borradas de las películas africanas en los principales medios de comunicación, como brujas sin género y realidades no materiales», dice el director. Variedad. Producido y vendido por Stone Age Pictures y coproducido por Shagika, con el apoyo de la Junta de Cine de Karlsruhe, bajo el Premio de Cine Underground de la UNESCO Media City.

Venir

«Donde comenzó mi memoria» (Priscillia Kounkou Hoveyda, Sierra Leona)

«‘Donde comenzó mi memoria’ y ese viejo árbol de 400 años representa la resistencia de nuestros espíritus y celebra a los que estaban allí antes que nosotros. Soy por los que caminaron antes que yo», explica el director. Refiriéndose al árbol de algodón de 230 pies en Freetown, que se derrumbó en una tormenta de 2023, pero había proporcionado sombra para los negros anteriormente esclavizados de las Américas, regresando a África a la libertad de las aletas.

Los tonos suaves y apagados enmarcan cada filmación en la película que rinde homenaje no solo al árbol de algodón altísido, sino que la herencia y el sacrificio se reunieron en su perímetro histórico. El proyecto es producido por la casa de Freetown de Salone de Sierra Leone.

«El enviado de Dios» («El enviado de Dios», Amina Abdoulaye Mamani, Níger, Burkina Faso, Ruanda)

Fátima, de 12 años, se prepara a regañadientes para encontrarse con su destino, ya que se ve obligada a convertirse en un terrorista suicida. El breve profundiza en esos momentos previos a su acto final, toda la agitación que implican, con vislumbres de su breve vida de alegría entretejida entre una tensión emotiva y disociativa. «Esta película es una forma de rendir homenaje a todas esas chicas que murieron a pesar de sí mismas; también muestra que todavía podemos rechazar, decir que no», compartió el director en una entrevista con Soulley Moutari de Onep en febrero de 2023. Producido por Diam Production y coproducido por la producción tabosa, Sudu Connexion maneja las ventas mundiales de la película.

Aminad Abdoulaye Mamani

«Bougainvillea» (Yasir Faiz, Egipto, Sudán)

Maniobrando una batalla contra la profunda opresión, la narración sigue a seis mujeres en medio de la revolución de Sudán en diciembre de 2018. Lleno de esperanza sin restricciones, prevalece un aire de justicia. «Inspirado en entrevistas reales con ex detenidos, explora su resiliencia emocional y los intensos vínculos formados de forma aislada. En una sociedad donde las voces de las mujeres a menudo se suprimen, la película confronta temas de confinamiento, solidaridad y resistencia», explica Faiz. Producido por la galardonada casa de producción de África Oriental, en Deep Visions, con créditos de coproducción a Sudán Factory, Shift Studios y Figleaf Sound Studios, las ventas mundiales son manejadas por MAD Solutions. La función de debut de Faiz se filmará en Kenia en 2027, ambientada durante los últimos años de la Guerra Civil de Sudán-Sur de Sudán.