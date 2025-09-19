Cinco asesinados, tres heridos en la explosión en el taxi en el Chaman de Pakistán







Al menos cinco personas murieron y otras tres resultaron heridas en una explosión en una parada de taxis fronterizos en Chaman, una ciudad en Pakistán Provincia de Baluchistán, informó Geo News. Según la administración local, la explosión ocurrió cuando los explosivos ocultos en el equipaje de los pasajeros detonaron en el stand ocupado. Los heridos y fallecidos fueron trasladados al hospital de la Sede del Distrito (DHQ). Las autoridades han lanzado una investigación sobre el ataque.

El Departamento de Interior Provincial dijo que las fuerzas de seguridad acordonaron rápidamente el sitio, mientras que los investigadores están investigando la naturaleza y el motivo de la explosión. En una declaración, el departamento enfatizó que se tomarían medidas estrictas contra aquellos que facilitan el terrorismo en la provincia, informó Geo News.

Primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif condenó el bombardeo, expresando dolor por las muertes y deseando una rápida recuperación para los heridos. Dirigió a las autoridades que brindaran la mejor atención médica posible y enfatizó que las personas detrás del ataque deben ser llevadas ante la justicia. «Los elementos que difunden disturbios en Baluchistán son enemigos del desarrollo y la prosperidad de la provincia, y sus diseños nefastos nunca tendrán éxito», dijo el primer ministro.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, también denunció el incidente, ofreciendo condolencias a las familias de las víctimas y afirmando el apoyo del gobierno durante este momento difícil.

La explosión en Llamar Llegó el mismo día que dos personas resultaron heridas en un ataque de granada de mano separado en el Bazar Mangocher de Kalat. La violencia en la provincia se ha intensificado en las últimas semanas. Dos días antes, cinco soldados, incluido un capitán, fueron asesinados en un ataque de dispositivo explosivo improvisado (IED) en el distrito de Kech de Baluchistán.

