Cinco asesinados, 14 heridos cuando el deslizamiento de tierra llega a la ruta Mata Vaishno Devi







Implacable Lluvia Pesada condujo a un deslizamiento de tierra en la ruta al santuario Mata Vaishno Devi en la cima de la colina Trikuta el martes por la tarde, matando al menos a cinco personas e hiriendo a 14, dijeron las autoridades.

La peregrinación al famoso santuario en Jammu y el distrito de Reasi de Cachemira fue suspendido cuando ocurrió el deslizamiento de tierra, dijeron las autoridades.

Las operaciones de rescate están en marcha cerca del Inderprastha Bhojnalaya en Adhkwari, donde el deslizamiento de tierra golpeó alrededor de las 3 pm, dijeron.

El desastre Golpeó en un punto a la mitad de la caminata de 12 km hasta el santuario de la colina.

El Yatra había sido suspendido en la ruta de Trek de Himkoti desde la mañana, pero había estado en la ruta antigua hasta la 1.30 p.m., cuando las autoridades decidieron suspenderla hasta que sean más órdenes en vista de la lluvia torrencial.

Tres días de lluvia continua han causado estragos en muchas partes de Jammu.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente