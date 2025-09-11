Cinco arrestados cuando la policía de Delhi descubre los vínculos pakistaníes al módulo terrorista







La celda especial de la policía de Delhi ha descubierto vínculos paquistaníes a un módulo terrorista y arrestó a un total de cinco personas el jueves, confirmó Pramod Singh Kushwaha, CP adicional de la celda especial. Dijo que once personas fueron recogidas, de las cuales cinco han sido arrestadas. La investigación del resto aún está continuando.

Entre las personas que han sido arrestadas, una es de Jharkhand, dos de Delhi, que fueron básicamente residentes de Mumbai, uno es de Telangana, y uno es de Rajgarh en Madhya Pradesh.

En una conferencia de prensa celebrada en Delhi Hoy, Kushwaha dijo: «El polvo de azufre, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el bicarbonato de sodio, el verificador de pH de PH, los rodamientos de bolas y los equipos que pueden usarse para hacer un IED, cables, placas base, computadoras portátiles y teléfonos móviles, además de armas y cartuchos de ellos».

Según Kushwaha, el manejador paquistaní encargado de ellos era adoptar un modelo Khilafat. Su plan era doble. Primero, tuvieron que formar un grupo de estilo Khilafat. Tienen su propio equipo, que se llama Lashkar, y después de eso, tuvieron que hacer Jihad, tipo Ghazwa-e-Hind, sobre la base de su concepto distorsionado de comprensión del Islam. Además, algunos asesinatos específicos se les encargaría.

«Tuvieron que adquirir un lugar y preparar un equipo de muchas personas. El líder del equipo tenía un líder de identificación de Ghazwa, y mantuvo su nombre en código como CEO. El personaje central en esto era Ashhar Danish, un residente de Ranchi», dijo Kushwaha.

Con respecto a las identidades del acusado, las cinco personas arrestadas son niños jóvenes entre 20 y 26 años de edad. Kushwaha dijo que el danés es de Jharkhand; Se ha hecho una gran recuperación de él. Estaba en contacto con el manejador de PakistánY había conectado a todo el grupo. Tenía esta identificación líder de Ghazwa, y fue llamado el CEO «.

«El otro personaje con él fue Aftab Ansari. Vive cerca de Mumbai y es residente del distrito de Thane. Su tarea fue el asesinato objetivo. Por lo que había adquirido armas de algún lugar, y cuando estaba a punto de regresar de Delhi después de adquirir armas, él y su asociado, sufiyan Abubakar, fueron arrestados», agregó, agregó.

Uno de sus asociados, Kamran Qureshi, fue arrestado en Rajgarh en Madhya Pradeshy un quinto hombre, Huzaifa, fue arrestado en Nizamabad, Telangana. «Esta fue una operación de cosecha propia. Por lo tanto, adquirir armas, incluida la fabricación de IED, incluso los cartuchos, se les dijo que se prepararan por su cuenta. También se han encontrado algunos dibujos incriminatorios …», agregó Kushwaha.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente