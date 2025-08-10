Cincinnati Bengals está condenado por un rendimiento repetido

El Bengals de Cincinnati están saliendo de una temporada 2024 extremadamente decepcionante. Claro, ganaron los últimos cinco juegos del año, pero eso fue solo para salir de un agujero autoinfligido para volver a un 9-8 algo respetable. Y no, ese récord no les ganó un puesto en los playoffs.

Se duele peor cuando te pierdes el torneo por un juego y abriste la temporada con una derrota en casa a un Patriotas de Nueva Inglaterra equipo que solo ganó tres más el resto del año. Eso, y los Bengals también perdieron seis juegos al anotar veinticinco o más puntos. No es de extrañar Joe Burrow está de mal humor en sus prensas después del juego.

Nate Davis de USA Today ha proyectado la temporada 2025 de la NFL para nosotros (¿por qué mirar entonces? Nate se encargó de eso) y no es una imagen muy rosada para quién dey nation. No está mal, pero Davis tiene los Bengals … exactamente donde estaban el año pasado.

Entonces, ¿cómo llegó a la conclusión de que los Bengals volverán a ser un equipo de nueve victorias?

«Una nota sobre la metodología: el uso de la información más actual en medio de algunas iteraciones de este ejercicio, predigo a los ganadores y perdedores para que los 272 juegos de temporada regular lleguen a mis proyecciones». Davis escribe. «Los resultados me permiten aplicar los desempate, cuando es necesario, para determinar y colocar el campo de playoffs de 14 equipos (semillas entre paréntesis) antes de llegar a un campeón. Advertencia, el rendimiento pasado no es garantía de retornos futuros».

¿Cómo obtuvieron los Bengals de Cincinnati un rendimiento repetido de 2024?

Davis le dio a los Bengals el tratamiento de Maxine Nightingale y los tiene de regreso donde comenzaron desde el año pasado (¿fue esa referencia demasiado oscura?). Tuvo la amabilidad de tenerlos asegurando esa final, esto no podría ser un lugar en los playoffs-spot-spot en la semilla número 7, pero también cree que terminarán tercero en su propia división.

«(7) Cincinnati Bengals (9-8): Desde que el QB Joe Burrow fue reclutado en 2020, son 1-9 colectivamente en las semanas 1 y 2: la victoria solitaria que se produce en 2021, cuando Cincy alcanzó el Super Bowl 56 «, escribe Davis.» El drama en curso con All-Pro de Trey Hendrickson parece portarse otro comienzo aproximado, y los Bengals Open en Cleveland, donde ganan raramente, seguido por un tramo de seis juegos de seis224.

«A partir de octubre, los Bengals dejan Ohio una vez en un período de seis semanas, así que tal vez fue cuando se incendian. Aún así, tanto dinero como ya han gastado esta temporada baja, los Stripes parecen haberse quedado más detrás de Baltimore y Pittsburgh, equipos que terminaron antes de ellos la temporada pasada».

Los cuervos siguen siendo rey de la AFC Norte

No es una locura pensar que el Ravens de Baltimore y Pittsburgh Steelers Terminará por delante de los Bengals. No parece Cincy, con eso 25 Fire del contenedor de basura llamado defensa: puede atrapar a Baltimore, pero los Steelers tienen un Miami Dolphins «No sé que esto podría ir en cualquier dirección» para ellos, entonces, ¿quién sabe?

Davis claramente ama a los Ravens este año y cree que ganarán la semilla número 1 en la AFC.

«(1) Baltimore Ravens (14-3): ¿Podría finalmente ser el año en que QB Lamar Jackson lleva a su equipo todo el camino? Un secundario mejorado debe abordar lo que fue Aquiles de Baltimore durante gran parte de 2024. ¿Y qué tan bueno es una ofensiva que parece (de alguna manera) una versión mejorada de Jackson cada año, incluido 2024 cuando probablemente fue robado de un tercer MVP de la liga?

«Considere que el WR recientemente firmado DeAndre Hopkins, probablemente un futuro miembro del Salón de la Fama, es probablemente la sexta opción cuando se considera un ataque que tiene un segundo ala cerrada como … Isaiah probablemente. Sí, me gusta, me gusta, como estos Ravens, y considerando que tienen un tramo de mitad de temporada cuando juegan dos juegos en 27 días, bueno para mantenerse frescos, ya que persiguen una segunda semilla de No. 1 en tres temporadas».

De acuerdo, fanáticos de los Bengals, él hace una buena discusión allí, incluso si creo que 14 victorias suenan como una gran cantidad. Además, mientras los Bengals entren en el baile, ellos, y casi cualquier otra persona, tienen la oportunidad de ahogar a los cuervos de los playoffs. Alguien lo ha hecho todos los años de Lamar JacksonLa carrera, entonces, ¿por qué no Cincy?