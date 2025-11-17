CIMB Niaga colabora con Trace para ayudar a los actores empresariales a acelerar la transición empresarial sostenible

Jacarta – Banco PT CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) colabora con mantener un seguimientoayudar a los actores empresariales, tanto PYMES como corporaciones, a iniciar y acelerar la transición hacia negocio sostenible. La colaboración se llevó a cabo a través de la plataforma GreenBizReady.

Esta colaboración presenta CarbonIQ de Yakarta como la principal plataforma de cálculo de emisiones para los actores empresariales que se unen a GreenBizReady. CarbonIQ es una solución digital que permite a las empresas medir, monitorear y gestionar de manera integral sus emisiones de carbono de acuerdo con estándares globales como Protocolo de GEI Y ISO 14064.

Con un enfoque basado en datos, CarbonIQ ayuda a las empresas a comprender las fuentes de emisiones de toda la cadena de valor, desde las operaciones, la energía hasta las actividades logísticas y el consumo de productos.

«Estamos comprometidos a continuar desarrollando esta iniciativa en línea con las crecientes necesidades y la preparación del mercado. Por supuesto, el apoyo del gobierno, los reguladores y los actores empresariales es muy importante para que el ecosistema financiero sostenible se fortalezca», dijo Jefe de Comercial Banking CIMB Niaga Christian Prajitno citado en su declaración del lunes 17 de noviembre de 2025.

Graha CIMB Niaga, que es la oficina central del Bank CIMB Niaga.

Explicó que GreenBizReady fue desarrollado como ecosistema de sostenibilidad integral para acelerar los pasos de sostenibilidad de los clientes de CIMB Niaga. Esto se logra brindando acceso a diversos servicios que van desde la medición de la huella de carbono y la consultoría de sostenibilidad hasta la financiación basada en el desempeño de la sostenibilidad, como Préstamo Vinculado a la Sostenibilidad (SLL).

«GreenBizReady representa una forma de asociación estratégica que proporciona soluciones integradas de financiación y no financiación. Esperamos que este esfuerzo pueda ser un catalizador para un cambio real hacia una economía verde e inclusiva en Indonesia en línea con el mensaje de sostenibilidad de CIMB Niaga», añadió.

Los datos de emisiones obtenidos a través de CarbonIQ son una referencia importante para que las empresas determinen la condición inicial de las emisiones de carbono, establezcan objetivos de reducción de emisiones, validen los logros de sostenibilidad y obtengan incentivos financieros de CIMB Niaga.

Según Arfan Arlanda, fundador y director ejecutivo de Yakarta, las medidas de CIMB Niaga para implementar un sistema de informes de emisiones estándar global y basado en datos son un hito importante para que el sector financiero apoye la transición hacia una economía baja en carbono en Indonesia.

«La integración de CarbonIQ en el ecosistema GreenBizReady no solo digitaliza y simplifica el proceso de cálculo de emisiones, sino que también ayuda a instituciones financieras como CIMB Niaga a evaluar el desempeño de sostenibilidad de los clientes de manera objetiva y basada en datos. Este es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede acelerar el cambio sistémico», agregó.