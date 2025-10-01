Cimarrón de MediaPro Studio abre oficinas en Colombia

España El estudio MediaPro ha establecido una oficina para su Cimarrón Banner en Bogotá, Colombia, en un intento por expandir aún más su huella en América Latina.

El movimiento refuerza su compromiso con la industria audiovisual de la región, donde Cimarrón ya ha estado activo en Uruguay, México y Argentina. También subraya la emergencia de Colombia como un centro de producción clave, impulsado por incentivos sólidos, costos competitivos, un grupo de talentos experimentado, subrayado por los «cien años de soledad» de Netflix, y un amplio espectro de ubicaciones de filmación.

«La llegada de Cimarrón a Colombia, como parte de la estructura del MediaPro Studio, marca un hito estratégico que reafirma nuestro fuerte posicionamiento en América Latina. También refleja un mercado en constante evolución y nuestro compromiso de anticipar y responder rápidamente a las demandas de clientes y socios en un entorno cada vez más globalizado», dijo Javan Esteban, el director internacional, los medios de comunicación, los medios de comunicación.

El primer proyecto de Cimarrón en Colombia es el comedia rom «Atráspelo Quien Pueda» (más o menos traducido para «atraparlo si puede»), coproducido por el estudio MediaPro, la red hispana de los Estados Unidos Telemundo y el principal distribuidor mexicano Distribuidor Cinépolis. La película comenzó la fotografía principal el 29 de septiembre, protagonizando Jaime Camil («Jane the Virgin») y dirigida por Alfonso Pineda Ulloa («Todavía conmigo», «Es por tu bien»).

El experimentado productor y director Julián Duque, quien aporta casi dos décadas de experiencia en el contenido de guiones, documentales y publicitarios tanto en América Latina como en los Estados Unidos, ha sido nombrado jefe de operaciones para Cimarrón en Colombia.

Santiago López, CEO de Cimarrón: “Esta expansión responde al creciente interés de los estudios y plataformas internacionales en la producción de contenido en América Latina. Colombia, una fuente continua de inspiración para nuestro trabajo en la región, representa un paso estratégico hacia adelante. Respaldado por los medios de estudio, los equipos locales fuertes y una red regional consolidada, la nueva oficina en la oficina de Colombia, lo que nos deja crecer, lo que se conecta y conecta a los equipos locales fuertes y una red regional consolidada, la nueva oficina en la oficina en Colombia, lo que nos permite crecer, y nos conecta a los equipos locales fuertes y la red de los productores de la nueva oficina, la nueva oficina en Colombia, lo que nos conecta, y nos conecta a los equipos locales. talento emergente «.

«La llegada de Cimarrón a Colombia es un paso clave en la estrategia del estudio MediaPro para satisfacer la demanda global con infraestructura de producción local ágil», agregó Esteban. «Vemos a Colombia no solo como una ubicación, sino como una base de producción estratégica».

Cimarrón, que se unió al MediaPro Studio en 2023, proporcionó servicios de producción para el Oscar de Ja Bayona «nominada al Oscar»Sociedad de la nieve«Y más recientemente, el remake de» El beso de la Spiderwoman » sTarring Jennifer López y Diego Luna, producido por la equidad artística de Ben Affleck y dirigida por Bill Condon.

Entre sus producciones originales se encuentran «Barrabrava» (Prime Video), ganador de la Platino Premio a la mejor serie iberoamericana del año; «Amsterdam» (HBO Max); y «Sentença» (video principal). En el lado de la película, los títulos notables incluyen «The Delincents», «A Ravaging Wind» de Paula Hernández y «Power Alley» («Levante») de Lillah Halla, que se llevó a casa el Premio Fipresci en la Semana de los Críticos de Cannes en 2023.