Cimahi Pangkas 30 toneladas de basura por día para usar esta estrategia

Yakarta, Viva – Gobierno de la ciudad Cimahi probar su compromiso en la gestión basura que es sostenible en colaboración con la comunidad. La generación diaria de residuos continúa reduciéndose de lo que originalmente alcanza 120 toneladas ahora se ha reducido con éxito a solo 90 toneladas en un período de varios años.

La estrategia llevada a cabo por Cimahi no es un solo paso, sino un enfoque en capas. La educación comunitaria, la aplicación de políticas, las campañas de clasificación de residuos desde el hogar y la provisión de instalaciones de procesamiento adecuadas se llevan a cabo en paralelo. La disminución de alrededor de 30 toneladas por día es un logro importante, especialmente en medio del procesamiento limitado de tierras (TPA) y el desafío del volumen de residuos que continúa aumentando.

El gobierno de la ciudad también implementa un sistema de programación de transporte de residuos basado en su tipo. Con un horario de transporte diferente para residuos orgánicos e inorgánicos, se alienta a los residentes a clasificar los desechos de la fuente. Este sistema no solo optimiza el rendimiento operativo, sino que también fomenta nuevos hábitos consistentes en la comunidad.

La transformación se ve más a nivel comunitario. En RT 03 RW 10 Cipageran Village, distrito de North Cimahi, los residentes han comenzado a administrar los desechos de forma independiente. A través del programa de mejora del rol activo de la comunidad (PPAM) que se incluye en el marco de la mejora de la gestión de residuos sólidos para apoyar el Proyecto de Ciudades Regionales y Metropolitanas (ISWMP), la comunidad no solo se educa a ser educada, sino que también está dirigida a procesar algunos de sus desechos directamente en el entorno de residencia.

Antes de que se ejecute el programa, solo el 30 por ciento de las 132 familias (KK) clasifican regularmente los desechos. Sin embargo, gracias a la consistencia de los cuadros ambientales, la organización de la gestión de RT y la socialización intensiva, ahora más del 82 por ciento de KK ha ordenado basura de forma independiente. Este cambio en el comportamiento es un capital social muy fuerte.

Jefe de Cipageran Urban Village Asep Hendrayana, M apreciaba el logro. «En nombre del gobierno de la ciudad de Cimahi, damos la bienvenida al programa PPAM ISWMP ​​que ha convertido a la aldea de Cipageran como un proyecto piloto para la gestión de residuos, especialmente en RW 10 y RW 14», dijo ASEP a partir de su declaración el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Hizo hincapié en que el entusiasmo de los residentes que clasifican y manejan los desechos desde la casa deben continuar fortaleciéndose para que Cipageran pueda dirigirse por completo cero residuos. La política de la Agencia de Medio Ambiente de Cimahi (DLH) confirma que el principio de «los desechos no se clasifican, no se transportan».

Esta regla ha demostrado ser efectiva, porque alienta a los ciudadanos a ser verdaderamente disciplinados en la clasificación de la basura. La separación se lleva a cabo en tres categorías, a saber, orgánica, inorgánica y residuos. Los residuos orgánicos se procesan en parte en compost y alimentación de gusanos, el valor económico inorgánico se recopila para la venta, mientras que los nuevos residuos se transportan a TPA.

El impacto se siente directo. El volumen de desechos que deben estar enterrados en el vertedero disminuye significativamente, la calidad del medio ambiente se mantiene más y los residentes obtienen beneficios adicionales de la venta de desechos inorgánicos. Por otro lado, surgió el espíritu de nueva cooperación mutua. Los cuadros ambientales crecen, la comunidad es cada vez más sólida y la conciencia de mantener el medio ambiente que se produjo no por coerción, sino por la comprensión.

Los logros de Cimahi también se fortalecen con la infraestructura moderna. El 26 de agosto, el gobierno de la ciudad de Cimahi firmó las actas de gestión de entrega de la gestión integrada de Waste Management (TPST) Senting y Lebaksaat del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública (PUPR). Este traspaso marca el final de la asistencia operativa por parte del Ministerio de PUPR, de modo que la gestión de los dos TPST ahora es ahora responsabilidad del gobierno de la ciudad.

Esta instalación fue construida con el apoyo de ISWMP. TPST juega un papel importante en el procesamiento de los desechos orgánicos en compost y convertir algunos de los desechos en RDF (combustible derivado de basura).

De esa manera, solo una pequeña porción de desechos realmente necesita ser transportada al vertedero. El alcalde de Cimahi dijo que su partido aseguraría que esta instalación se utilizara de manera óptima para que la comunidad realmente sintiera los beneficios.

Explicado, ISWMP ​​no es solo un proyecto de desarrollo físico, sino un programa integral que fortalece el sistema de gestión desde aguas arriba hasta aguas abajo. Los cinco pilares llevados a cabo en Cimahi incluyen la preparación y el fortalecimiento del Plan Maestro del Sistema de Gestión de Desechos (Risps) y las Regulaciones, aumentando el papel de la comunidad a través de PPAM, fortaleciendo las instituciones y los recursos humanos, el desarrollo de un sistema de financiación sostenible, a la construcción de instalaciones tecnológicas modernas.

La conexión entre las políticas, la comunidad, la institucional e infraestructura hace que el sistema de gestión de Cimahi sea más resistente. El gobierno central, los gobiernos locales y los residentes se complementan entre sí, asegurando que todos los desechos producidos puedan manejarse de acuerdo con el mecanismo.

El éxito de Cimahi es una inspiración que se puede replicar en otras regiones. RW 10 Cipageran demuestra que los cambios pueden comenzar desde pequeñas comunidades, luego dar amplios impactos sistémicos. El enfoque educativo, la asistencia de cuadros y la aplicación de políticas locales crean una combinación efectiva para fomentar nuevos hábitos sostenibles.

Este modelo muestra que la transformación de la gestión de residuos no solo es posible, sino que puede ser una ruta hacia el objetivo «Desechos cero a TPA«Cimahi ahora está de pie como evidencia clara de que la colaboración, un sistema fuerte y la conciencia pública pueden convertir los sueños en pasos concretos y pueden ser imitados por otras ciudades y distritos en Indonesia.