Cillian Murphy lleva la mejor película de Netflix del año

La mayoría de las escuelas tienen uno o dos estudiantes problemáticos. En Stanton Wood, no es más que.

Operado por el personaje principal, «Steve» – en quien el actor principal Cillian Murphy canales todo tipo de conflictos irreconciliables: esta es la escuela de reforma del último recurso. Es el lugar «hombres jóvenes muy perturbados» (como lo describió el novelista Max Porter) a un gran costo a los contribuyentes ingleses con la esperanza de que el personal pequeño pero dedicado de los maestros y terapeutas de la institución de la institución pueda ayudar a los muchachos a manejar su agresión y hacer algo de sí mismos.

En teoría, una película tan fuerte debería haberse estrenado en Venecia o Telluride, donde podría haberse dado cuenta. En cambio, «Steve» se inclina en el Festival de Cine de TorontoLa competencia de la plataforma, donde es probable que se pase por alto en medio de otras 200 películas, lo que también podría suceder en Netflix. En lugar de dejar que eso suceda, debe decirse: un diamante profundamente conmovedor y muy activo en bruto, «Steve» es mejor que cualquier cosa que el Streamer haya presionado para la mejor imagen hasta la fecha. Netflix usa los festivales de otoño para lanzar sus contendientes de premios, pero la compañía está jugando este cerca del chaleco, colocándolo en los cines el 19 de septiembre, y luego lanzando al servicio el 3 de octubre.

«Steve» representa una especie de reunión entre el líder Murphy, la coprotagonista Emily Watson y la directora belga Tim Mielantsquien hizo el desgarrador drama de lavanderías de Magdalene del año pasado «pequeñas cosas como estas». Para este seguimiento no relacionado (pero aún más poderoso), Murphy alentó personalmente a Porter a adaptar su novela, «Shy», como un guión en el que podría protagonizar.

De ahí el cambio de título. Donde Shy era el tema del delgado libro de Porter, que en realidad es más un monólogo de día en la vida de la poesía de ritmo, el enfoque se mueve aquí al cansado director que ha estado peleando en su nombre todos estos años. Es 1996, y el gobierno ha desconectado. Han vendido la escuela de debajo de Steve y su personal, que incluyen a la psiquiatra Jenny (Watson) y a Amanda (Tracey Ullman), quien describe su trabajo como parte de la prisión, parte maestra, parte de la mamá, parte del hacha de batalla.

En el día en cuestión, Steve ha invitado a un equipo de documentales dentro de la controvertida institución (es costoso, y estos héroes mal pagados son prácticamente los únicos que no han renunciado a los adolescentes de los agentes bajo su cuidado). Hay una sensación de temor desde el primer momento, pero las cámaras de video de estos extraños prestan otro nivel de verosimilitud a una representación irregular y resueltamente poco sentimental de una docena de adolescentes que podrían, está claro, rasgarse mutuamente.

Esa tensión dramática subyace en los 92 minutos del retrato empático de Mielants, que es parte de una película de maestría inspiradora, en parte inquebrantable lo malo que se vuelve, en la tradición de películas británicas tan históricas como «Scum» de Alan Clarke y «if». Efectivamente, si alguna vez ha tratado con tales niños, entonces sabe que son capaces de volverse violentos en un centavo, y puede ser aterrador, ya que no parecen saber su propia fuerza. El equipo de Steve está constantemente desescalando dicho conflicto. En Stanton Wood, su responsabilidad no es solo para evitar que los estudiantes se dañen entre sí, sino también para evitar que se lastimen.

El libro de Porter comienza con tímido con una mochila llena de piedras. En la película, Shy es interpretado por Jay Lycurgo, un joven actor alternativamente sensible e intimidante en su papel de ruptura, y la bolsa no aparece hasta la mitad, cuando el equipo de filmación va a hirviendo sin permiso en la habitación de los estudiantes. Esta podría ser una escena de una película de terror de pies encontrados, ya que la cámara escanea la habitación de tímido, revelando cuán turbulenta debe ser su mente. De alguna manera, Steve se ha perdido las señales, que Jenny ha estado tratando de contarle durante semanas.

Mielants ensambla los elementos en un intrincado collage posmoderno (pero aún en su mayoría lineal), elevando lo que de otro modo podría haberse sentido un poco escenario (con la ubicación única y todo) al mezclar los testimonios de la TV demasiado azules de los diversos personajes con momentos privados observados artísticamente. El director de fotografía Robrecht Heyvaert hace malabares con los dos formatos, SD Betacam y Film, como la editora Danielle Palmer corta entre arrebatos pasajeros para el beneficio de la tripulación de Doc, incluido un derribo malvado de un diputado visitante (Roger Alam), y momentos robados de intimidad vistos solo por nosotros.

Así es como estamos al tanto de una llamada telefónica personal entre Shy y su madre, en la que ella comparte su decisión de cortar todo contacto con su hijo. Y así sabemos que Steve ha estado robando sorbos de botellas de alcohol que ha escondido en la escuela, su forma de hacer frente a los problemas de culpa y adicción. Hay un cliché inquietante entre las películas de internado, por el cual se hace que alguien se suicida se suicida para promulgar un cambio real en una institución disfuncional. «Steve» explota esa preocupación hasta cierto punto, pero en última instancia hace algo inesperado con él, cambiando el enfoque (como lo hizo el título) de Shy a Steve.

Para muchos, «Oppenheimer» fue la actuación de la carrera de Murphy (muy pocos vieron su sorprendente trabajo en «Breakfast on Plutón»). En cualquier caso, las dos colaboraciones recientes del actor irlandés con Mielants demuestran una humildad, las pequeñas películas son cualquier cosa menos proyectos de sueldo, y cuánto más aún tiene para ofrecer. Es raro ver la estrella de la cara fresca con Scruff, o producir la escena a una habitación llena de incógnitas, pero Steve es un hombre que da demasiado de sí mismo, y se necesita un hombre de compromiso de Murphy para sugerir de dónde proviene.