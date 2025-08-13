Cillian Murphy interpreta al maestro en el nuevo drama de Netflix

Netflix ha lanzado el trailer de «Steve», protagonizada por el ganador del Oscar Cillian Murphy.

Basado en la novela de 2023 de Max Porter, «Shy», la película «sigue un día crucial en la vida del director Steve (Murphy) y sus alumnos en una escuela de reforma de última hora en medio de un mundo que los ha abandonado. Como las peleas de Steve para proteger la integridad de la escuela y el punto de vista injustificado, nos testigamos de su propio estado mental. Un adolescente problemático atrapado entre su pasado y lo que se avecina mientras intenta reconciliar su fragilidad interior con su impulso para la autodestrucción y la violencia «, según la logline oficial.

Protagonizando junto a Murphy y Lycurgo («Generación Z», «The Batman») están Tracey Ullman («El actor», «Curb Your Enthusiasm»), Simni Ajikawo («Top Boy», «Venom: Deje que haya Carnage») y Emily Watson («The Legend of Ochi», «Dune: Pophecy»).

Esta no es la primera vez que Murphy ha colaborado con Porter. En 2019, protagonizó una adaptación teatral del libro de Porter 2015 «El dolor es la cosa con las plumas». La pareja también se asoció en el cortometraje de 2021 «Todo este tiempo irreal».

Murphy también ha trabajado previamente con el director de «Steve» Tim Mielants, primero en la temporada 3 de «Peaky Blinders» y luego en la película de 2024 «Small Things como estas».

Porter sirve como escritor y productor ejecutivo. Alan Moloney, Murphy y Tina Pawlik son productores. Ben Salisbury y Geoff Barrow compusieron la música para la película.

«Steve» se lanzará en teatros seleccionados el 19 de septiembre y en Netflix el 3 de octubre. Consulte el trailer a continuación.