Cillian Murphy cierra los rumores de Voldemort en ‘Harry Potter’ de HBO

No, Cillian Murphy no interpretará a Voldemort en HBOSiguiente «Harry Potter» serie.

Murphy disipó los rumores durante una aparición en Josh Horowitz’s «Feliz triste confundido«Podcast el jueves. Dijo que si bien sus hijos le han mostrado la charla en línea de los fanáticos que les gustaría verlo interpretar al villano» Harry Potter «, no había verdad.» No sé nada sobre eso «, dijo.

«Además, es realmente difícil seguir cualquier cosa que Ralph Fiennes haga», agregó Murphy, mientras Fiennes desempeñaba el papel en cinco de las ocho películas de «Harry Potter». «El hombre es una leyenda de actuación absoluta, así que buena suerte para quien vaya a llenar esos zapatos». También bromea que está «muy apegado» a su nariz, ya que la nariz de Voldemort se representa como plana con hendiduras estrechas para las fosas nasales.

Aunque los rumores pueden haberse originado entre los fanáticos esperanzados, al menos una figura de Hollywood les ofreció algo de legitimidad: el propio Fiennes. En diciembre, el actor original de Voldemort apareció en «Watch What Happens Live», donde se le pidió sus pensamientos sobre el asunto.

«Cillian es un actor fantástico» Fiennes dijo en ese momento. «Esa es una sugerencia maravillosa. Estaría a favor de Cillian. Sí».

En la primera película, «Harry Potter and the Sorceror’s Stone» de 2001, Voldemort aparece como una cara en la parte posterior del jefe del profesor Quirrell, interpretado por Ian Hart, y también es expresado por Richard Bremmer en un flashback. En «The Chamber of Secrets» de 2002, la segunda película, Christian Coulson interpreta a Voldemort en un flashback adolescente. Voldemort no aparece en la tercera película, «Prisioner of Azkaban» de 2004. Pero comenzando con «The Clubblet of Fire» en 2005 y terminando con «The Deathly Hallows: Parte 2», el villano es jugado en forma de adulto por Fiennes.

Hasta ahora, el elenco de HBO ha encontrado actores para interpretar a Harry, Ron, Hermione, Dumbledore, Snape, McGonagall, Hagrid y más. Vea una guía de elenco de la serie «Harry Potter» completa aquí.