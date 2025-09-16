Cilindros de gas de 3 kg explotaron en Kiaracondong Bandung, dos residentes experimentaron quemaduras y tres casas sufrieron daños

Bandung, Viva – Una explosión dura supuestamente se originó a partir de cilindros de gas GLP de 3 kilogramos sacudió el área de la aldea de Sari Babakan, el distrito de Kiaracondong, la ciudad de Bandung, lunes (16/09/2025) por la mañana. El incidente hizo que dos personas sufrieran quemaduras severas y dañaron las casas de tres residentes.

El incidente ocurrió alrededor de las 08.00 WIB cuando los residentes estaban en movimiento. Algunos testigos dijeron que el olor a gas había sido olido desde una hora antes, precisamente a las 07.00 WIB. La vibración debido a la explosión se siente fuerte hasta un radio de 50 metros desde el punto del incidente.



Cilindros de gas de 3 kg explotaron en Kiaracondong Bandung Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

Se sabe que la víctima de Burn es el dueño de la casa y un comerciante de gas móvil. Ambos sufrieron heridas graves en la cara, las manos y los pies. Después de ser manejados en el Centro de Salud Sari de Babakan, fueron remitidos inmediatamente al hospital para recibir tratamiento adicional.

El presidente de RT 07/11 Babakan Sari, Indra, dijo que la explosión causó un daño bastante grave en una casa habita por tres hogares y dañó otras dos casas alrededor de la ubicación.

«La policía y los oficiales todavía están investigando para determinar la causa exacta de la explosión», dijo Indra, martes (16/09/2025).

Hasta ahora, la policía y el equipo relacionado todavía están haciendo la escena del crimen (TKP). También se pidió a los residentes locales que aumentaran la vigilancia, especialmente en el almacenamiento y el uso de cilindros de gas GLP para que no se repitieran eventos similares. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)