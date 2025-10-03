Cigarrillos ilegales obligados, Purbaya quiere crear un mercado más justo

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa afirmó que su partido sería intensivo productores de cigarrillos ilegales Para suprimir su circulación en el mercado.

El objetivo es que los actores comerciales o los productores de cigarrillos pequeños e ilegales puedan operar legal Y oficialpara no dañar mercado y crear un mercado de cigarrillos más adil.

«Los esfuerzos del gobierno no solo están tomando medidas, sino también para proporcionar espacio para las empresas que se han involucrado en ‘áreas oscuras’ o ilegales, para legalizar», dijo Purbaya en un pequeño entorno industrial (LIK-IHT) o la aglomeración del producto Kudus Tobacco (APHT), Java Central, viernes 3 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Java Oriental

Si los actores comerciales o los pequeños productores de cigarrillos están limitados por el capital en sus esfuerzos por hacer negocios oficiales y legales, Purbaya dijo que su partido vería hasta dónde podría ayudarlos el gobierno.

Si más tarde pueden operar oficialmente y producir cigarrillos legalmente, entonces deben ser completamente obedientes a las reglas existentes. Pero si continúan operando ilegalmente, entonces se asegura de que la aduana no dude en actuar con fuerza.

Por lo tanto, continuó Purbaya, después de tener la oportunidad de mejorar y supervisar y acciones sobre los productores de cigarrillos ilegales, las reglas también se endurecerán para crear una competencia justa.

«Por lo tanto, creamos un mercado justo para grandes industrias y pequeñas industrias, para que todo pueda vivir. Lo importante es que el empleo se mantiene pero paga impuestos, no paga», dijo Purbaya.

Agregó, en este momento, la Dirección General relacionada con el Ministerio de Finanzas también estaba estudiando el mecanismo más apropiado, para que las pequeñas empresas pudieran sobrevivir sin alterar el mercado injustamente.

Por lo tanto, Purbaya prometió facilitar que las empresas ilegales pueden trasladarse a espacios comerciales legales, como el área de Lik-Iht en Kudus para que todas las actividades se registren y supervisen. Esto está en línea con los esfuerzos del Ministerio de Finanzas para mantener la entrada de bienes importados, de modo que no se utilice para la circulación de bienes ilegales.

«Nos aseguraremos de que, desde la aduana y los impuestos especiales, nadie juegue, la supervisión será más al ingresar, será más grave. Pero en el momento de entrar será más grave y bueno», dijo.