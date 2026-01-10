Ciervo sambar macho rescatado de un pozo de 40 pies de profundidad en la aldea Alame de Maharashtra







En una operación de rescate coordinada oportunamente, un ciervo sambar macho adulto (Rusa unicolor), de aproximadamente cuatro a cinco años de edad, fue rescatado de un pozo lleno de agua de 40 pies de profundidad en la aldea de Alame del distrito de Pune en Maharastra.

La operación fue llevada a cabo conjuntamente por el Departamento Forestal de Maharashtra y Wildlife SOS con la asistencia vital de los aldeanos locales que estaban familiarizados con el terreno circundante.

El incidente se conoció alrededor de las 9.30 horas del sábado, cuando el Departamento Forestal de Maharashtra Recibió información sobre el ciervo atrapado dentro de un pozo de granja. Wildlife SOS fue alertado inmediatamente, tras lo cual se envió un equipo de rescate de cuatro miembros al lugar con kits y equipos de rescate esenciales.

Al llegar, el equipo observó que el ciervo había logrado pararse en una repisa de piedra dentro del pozo para sostenerse con gran parte de la estructura llena de agua.

Luego se ideó un plan de rescate detallado para garantizar la extracción segura del animal, sin causar más angustia o lesiones, y utilizando cuerdas y redes, el equipo trabajó con cuidado y sacó con cuidado al mamífero del pozo. La operación duró aproximadamente cuatro horas y una evaluación de salud posterior al rescate reveló heridas leves por abrasión, probablemente sufridas durante la caída al pozo.

Tras el rescate, se encontró que el ciervo sambar estaba activo y receptivo. como el animal se consideró apto, fue liberado en un hábitat adecuado cercano.

Kartick Satyanarayan, cofundador y director ejecutivo de Wildlife SOS, dijo: «Los pozos abiertos y desprotegidos siguen siendo trampas silenciosas para la vida silvestre en todo el país. Este rescate subraya la importancia de una rápida coordinación entre el departamento forestal, nuestro equipo de rescate y la comunidad local. Nos sentimos aliviados de que el venado haya sido rescatado a tiempo y pueda ser liberado nuevamente a su hábitat natural el mismo día».

Smita Rajhans, conservadora adjunta de bosques (ACF), División Forestal de Junnar, dijo: «En las regiones donde el movimiento de animales salvajes se superpone con los paisajes agrícolas, es imperativa una acción inmediata. Esfuerzos de colaboración como estos no sólo salvan vidas sino que también fortalecen las estrategias a largo plazo para mitigar los conflictos entre humanos y vida silvestre».

Mahendra Dhore, director de proyecto del Centro de Rescate de Leopardos de Manikdoh, Vida Silvestre SOS, declaró: «Cada rescate en un pozo presenta desafíos únicos, particularmente cuando hay agua involucrada. El venado estuvo alerta durante toda la operación, lo que nos permitió ejecutar el rescate sin problemas. Después de un breve control de salud, fue alentador ver al animal regresar a la naturaleza inmediatamente después de su liberación.





