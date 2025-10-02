Cierre del gobierno estadounidense: los republicanos, los demócratas intercambian púas a medida que se cierran los lugares turísticos







El primer día del cierre del gobierno federal se vio Republicanos Y los demócratas que cambian la culpa, ya que los sitios icónicos en los Estados Unidos (EE. UU.), Desde la campana de Liberty en Pensilvania hasta Pearl Harbor en Hawai, se cerraron temporalmente, informó la agencia de noticias AP.

El vicepresidente JD Vance apareció en la sala de información de la Casa Blanca para afirmar que los demócratas se habían negado a mantener al gobierno financiado porque estaban tratando de extender la cobertura de salud a las personas en el país ilegalmente, un reclamo disputado por los principales líderes de la oposición.

Argumentaron que su único objetivo era renovar los fondos para cuidado de la salud Los subsidios bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio para evitar que las primas de seguros aumenten en todo el país, informó AP.

Ninguna de las partes mostró signos de compromiso, planteando preocupaciones de que el impacto económico del cierre podría crecer, poniendo en riesgo cientos de miles de empleos y servicios esenciales.

Las personas que llaman a la línea de comentarios de la Casa Blanca escucharon un mensaje grabado de la secretaria de prensa Karoline Leavitt culpando a los demócratas por cerrar al gobierno para priorizar la atención médica para inmigrantes ilegales Sobre ciudadanos estadounidenses, informó AP. Varias agencias federales también publicaron mensajes en sus sitios web haciendo eco de esta afirmación.

La Casa Blanca también revivió un video de Deepfake del líder demócrata de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, editado con un bigote y sombrero, que describió como ofensivo. Jeffries respondió con un meme de su propio burlador Vance.

El vicepresidente admitió que no podía predecir la duración del cierre, pero esperaba que algunos demócratas moderados del Senado votaran con los republicanos para restaurar la financiación.

«Si esto se prolonga durante otros días, o Dios prohíbe semanas, vamos a tener que despedir a la gente», dijo Vance.

Mientras tanto, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, acusó a la administración Trump de usar al público estadounidense como peones.

«Donald Trump Dice en voz alta y clara: está amenazando el dolor en el país como chantaje ”, dijo Schumer.

Se espera que los trabajadores federales estimados de 7,5 lakh sean licenciados, y algunos potencialmente enfrentan pérdidas de empleo permanentes. Muchas oficinas han sido cerradas mientras la administración busca presionar a los demócratas, aunque las prioridades de política clave, incluidas las medidas de deportación, continúan con una interrupción mínima.

La administración Trump también ha retenido fondos para proyectos en estados democráticos, incluidos casi USD 18 mil millones para proyectos de transporte de la ciudad de Nueva York y casi USD 8 mil millones en iniciativas de energía verde en 16 estados.

El cierre de EE. UU. Ha interrumpido parcialmente los servicios públicos, con parques nacionales y memoriales cerrados a los turistas. En el Parque Nacional Acadia en Maine, los visitantes encontraron que faltaban mapas de senderos y a los guardabosques ausentes, dejándolos inciertos sobre el senderismo.

«Es frustrante que estén jugando política en DC», dijo el visitante Jim Feather, y agregó: «Su trabajo es aprobar un presupuesto. Si no están haciendo su trabajo, ¿qué están haciendo allí?»

Los tribunales federales y los servicios esenciales como el pronóstico del tiempo siguen siendo operativos, pero el cierre de los Estados Unidos está comenzando a afectar la vida cotidiana y el turismo en todo el país.

